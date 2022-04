Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne over, continua a essere al centro delle polemiche e dell'attenzione social.

In queste ultime ore, infatti, Armando si è ritrovato a dover fare i conti con delle offese e degli insulti che gli sono stati fatti sui social.

Immediata la reazione del cavaliere partenopeo, il quale ha subito scelto di replicare e lo ha fatto mettendo in chiaro le cose e sbottando contro i detrattori social.

Il cavaliere Armando Incarnato al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Nel dettaglio, all'interno dello studio di Uomini e donne continuano a tenere banco le vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano domina ancora oggi l'attenzione del programma, con le sue tormentate vicende sentimentali che, tuttavia, sembrano non arrivare mai a un esito positivo.

Ad oggi, infatti, sono state tante le batoste subite da Armando durante il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove non è mai riuscito a trovare la donna della sua vita.

Come se non bastasse, Armando continua a essere al centro della scena anche per il suo modo di fare e di comportarsi in studio, dove spesso si intromette nelle vicende degli altri protagonisti del trono over, scatenando accese discussioni in rete e sui social.

Dopo gli insulti sul web, Armando di Uomini e donne sbotta

E, proprio sul web, Armando si è ritrovato a fare i conti con delle offese e degli insulti che non sono passati inosservati e che hanno scatenato l'ira del cavaliere del trono over.

Come testimoniato dallo stesso Armando, che ha scelto di condividere tutto sul suo profilo Instagram, in queste ore si è ritrovato a fare i conti con dei messaggi di insulti, che ha scelto di rendere pubblici.

"Sei un buffone, morto di fame", ha scritto un detrattore del cavaliere di Uomini e donne, puntandogli il dito contro.

"Ma tutto apposto? Morto di fame? Ti metto in giardino a guardare le moto", ha sbottato Armando che ha scelto di replicare direttamente a questo hater che lo aveva insultato sul web.

'Scostumato che non sei altro', Armando sbotta dopo le offese web

"Scostumato che non sei altro", ha proseguito ancora il cavaliere del trono over di Uomini e donne, che non le ha mandate a dire al suo detrattore, dopo gli insulti e le offese sul web.

Insomma Armando continua a essere un personaggio che divide all'interno dello studio di Uomini e donne, complice il suo modo di fare costantemente sopra le righe che scatena accese discussioni.

Riuscirà, entro la fine di questa stagione, a trovare un nuovo amore e una donna con la quale potrà condividere il futuro insieme fuori dallo studio Mediaset? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.