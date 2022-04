Nuova delusione d'amore per Gemma Galgani. Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 1° aprile, la dama di Torino ha ricevuto una doccia gelata da parte di Franco Fioravanti, con il quale credeva potesse nascere qualcosa di serio. La donna, infatti, è stata lasciata per telefono dal cavaliere. Una decisione, che ha suscitato le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Scendendo nei dettagli, la dama è andata incontro ad una nuova delusione amorosa dopo aver intrattenuto una frequentazione con Franco Fioravanti. Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha fatto accomodare la torinese al centro dello studio con un elegante tailleur rosso. Qui, Gemma ha raccontato con la voce rotta dal pianto di essere stata scaricata al telefono da Franco, senza una spiegazione convincente. Una delusione troppo dura da sopportare, tanto da convincerla a prendere un treno diretto per l'Abruzzo per raggiungere il cavaliere. In stazione, la Galgani ha chiamato l'uomo per un confronto. Peccato che quest'ultimo si sia rifiutato di incontrarla nonostante l'ora tarda del pomeriggio.

Franco sente solo una stima sincera per la dama

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi 1 aprile, Franco si è dimostrato molto freddo una volta giunto in studio. Gianni Sperti, a questo punto, ha attaccato il cavaliere per il suo strano comportamento visto che la volta precedente aveva passato con Gemma una serata romantica, conclusasi con baci e carezze.

L'abruzzese ha provato a giustificarsi per aver scaricato la Galgani, raccontando che l'aveva già informata della sua decisione di troncare la loro frequentazione. Fioravanti, infatti, ha ammesso che non c'è un'attrazione fisica ma solo una stima sincera per la dama.

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno accusato il cavaliere di aver usato Galgani per visibilità

Neanche a dirlo, la giustificazione di Franco ha suscitato le ire funeste di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che questa volta hanno difeso la dama di Torino. I due opinionisti, infatti, hanno accusato Franco di aver usato Galgani per avere visibilità. Dall'altro canto, la dama è apparsa visibilmente delusa e amareggiata dopo l'ennesima delusione amorosa visto che questa volta credeva di aver ritrovato l'amore nel parterre del trono over.

