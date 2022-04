Federica Aversano, la non-scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne spara a zero contro l'ex tronista e la sua fidanzata Valeria.

A distanza di un po' di giorni dalla registrazione della scelta finale, Federica si è raccontata in una lunga intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, dove non ha risparmiato frecciatine contro la nuova coppia nata a U&D, tanto da definirli "immaturi".

Federica Aversano rompe il silenzio dopo la scelta di Matteo a Uomini e donne

Federica non ha nascosto la sua amarezza per come si sono evolute le cose nello studio di Uomini e donne, ammettendo di essersi pentita di aver lasciato parlare Matteo, anche solo un secondo in più, durante la registrazione della scelta finale.

L'ex pretendente del tronista ligure non ha nascosto che c'è stato un momento in cui ha sentito e creduto di essere lei la scelta finale.

"Sentivo di poter uscire e viverlo fuori. Poi il percorso è andato avanti e i caratteri sono usciti" ha dichiarato Federica, ammettendo però che quando lui l'ha raggiunta a Caserta per riconquistarla, aveva quasi sperato che la situazione fosse a suo favore.

"Avevo notato un Matteo diverso, aveva occhi diversi. Evidentemente mi sono sbagliata" ha ammesso Federica, ripensando a quella esterna fatta insieme a Caserta, quando l'ex tronista ligure provò a riconquistarla di nuovo.

'Entrambi immaturi', Federica spara a zero su Matteo e Valeria

Parlando della nuova fidanzata di Matteo e quindi della scelta finale ricaduta su Valeria, Federica non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della coppia.

"Si capivano molto, perché secondo me sono entrambi immaturi" ha sentenziato Federica Aversano, che non si è fatta problemi a sparare a zero contro l'ex tronista di Uomini e donne e la sua nuova fiamma.

"Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte" ha sentenziato Federica, aggiungendo che il tronista sarebbe "cascato" nella trappola di Valeria.

'Lui ci è cascato', sbotta Federica contro Matteo Ranieri

"Penso che se la sia studiata e lui ci sia cascato. Ci sta, Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene" ha sentenziato ancora Federica Aversano.

Parlando del suo percorso a Uomini e donne e di quello che ha fatto per l'ex tronista ligure, Federica ammette di non essersi pentita di nulla dato che, nel bene o nel male, è sempre stata se stessa in ogni situazione.

"Sono stata spontanea" ha ammesso la ragazza, aggiungendo di essersi lasciata andare senza filtri, incurante delle telecamere.