Il serale della ventunesima edizione di Amici, è arrivato a un punto di svolta: sabato 9 aprile andrà in onda la quarta di nove puntate previste (soltanto l'ultima sarà in diretta per permettere al pubblico di scegliere il vincitore). Le anticipazioni che stanno circolando sull'appuntamento che è stato registrato nelle scorse ore, fanno sapere che alcuni allievi ritenuto imbattibili sono stati sconfitti: Luigi ha perso contro Alex su un brano dei Beatles, Sissi è stata surclassata da Michele e Crytical non ha convinto su una prova rap.

I confronti della prossima puntata di Amici 21

Sono tanti e a tratti spiazzanti gli spoiler che stanno circolando in rete sulla quarta puntata serale di Amici. A circa un mese dall'inizio del prime time, i ragazzi in gara sono rimasti in 10 e non equamente divisi tra le tre squadre del cast.

La registrazione del 7 aprile si è aperta con la scelta del team Zerbi-Celentano di sfidare i "CuccaTodo".

Rudy ha schierato subito LDA col brano "Good Times" ed ha avuto ragione, perché la giuria l'ha preferito a Nunzio. La seconda prova, invece, è stata annullata perché Stefano De Martino non sapeva chi scegliere tra Sissi e un passo a due tra Michele e Carola.

Il punto decisivo della prima manche, è stato conquistato da Luigi: il cantautore ha avuto la meglio su Alex sul pezzo "Signor Tenente", un guanto di sfida assegnato in settimana per testare le qualità interpretative degli allievi.

Alessandra e Rudy hanno candidato all'eliminazione diretta i tre cantanti dell'altra squadra: Sissi è stata salvata per prima, poi è toccato ad Alex.

Aisha ha dovuto lasciare il programma dopo la prima partita.

Nuovi faccia a faccia tra i ragazzi di Amici

Anche la seconda manche della quarta puntata ha visto scontrarsi Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro.

LDA e Luigi in duetto si sono confrontati con Alex su brani dei Beatles: il punto è stato assegnato al cantautore Rina. Luca D'Alessio ha ristabilito la parità vincendo contro Nunzio e Serena ("Rose rosse" per il napoletano, un passo a due per i ballerini).

La partita si è conclusa con la vittoria un po' a sorpresa di Michele su Sissi: il danzatore classico ha battuto la favorita di questa edizione di Amici, sempre lodata dalla giuria e mai uscita perdente da un confronto prima d'ora.

A rischio eliminazione sono finiti Serena, Nunzio e Alex: il cantante è stato salvato per primo, poi è toccato alla ragazza che ha emozionato i giurati con una coreografia dedicata ai nonni.

Il "latinista", dunque, è andato al ballottaggio per la seconda settimana consecutiva e la maestra Celentano l'ha criticato dicendo che nella vita dovrebbe fare il comico e non il ballerino (commento alla messa in onda di un video sui tutorial che il giovane realizza per spiegare il suo stile di danza).

Il verdetto dello spareggio nella casetta di Amici

Dopo aver battuto per due volte Cuccarini-Todaro, Zerbi e Celentano hanno deciso di puntare il dito contro l'altra squadra del cast, Pettinelli-Peparini.

Le anticipazioni sulla terza manche della quarta puntata di Amici, fanno sapere che Luigi ha perso un altro punto contro il duetto tra Albe e Crytical sulle note di "Ti porto via con me".

A ristabilire un equilibrio tra i due team, ci ha pensato Michele battendo Dario su un guanto di sfida proposto dalla maestra Alessandra in settimana.

La sfida è finita 2-1 per i ragazzi capitanati da Rudy e Celentano: Luigi, infatti, ha sconfitto Crytical su una prova sul genere rap, solitamente più congeniale al talento sostenuto da Anna.

Albe è stato subito salvato dalla giuria, poi è stato il turno di Dario.

Lo spareggio, dunque, è stato tra Nunzio e Crytical. Il verdetto è stato dato in casetta e a lasciare il programma è stato il rapper 18enne che un paio di settimane fa aveva avuto la meglio su Christian: ancora in gioco il ballerino di latinoamericano.