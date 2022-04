Cresce di ora in ora la curiosità dei fan di Uomini e donne per le anticipazioni sulle nuove registrazioni. Tra venerdì 29 e sabato 30 aprile, infatti, verranno registrate le nuove puntate del dating show, che potrebbero essere decisive per uno dei due tronisti del cast. Alcuni rumor sostengono che Luca Salatino sarebbe pronto a scegliere una delle sue tre corteggiatrici: Aurora, Lilli e Soraia. Le ragazze presto potrebbero scoprire chi tra loro ha conquistato il suo cuore.

Nuove registrazione negli studi di Uomini e Donne

Venerdì 29 aprile verrà registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e sul web, come avviene solitamente, inizieranno a circolare i primi spoiler su ciò che è accaduto in studio.

Intanto un'indiscrezione sostiene che in uno dei prossimi appuntamenti del dating show potrebbe accadere qualcosa di molto importante.

Pare che Luca Salatino sia vicinissimo alla scelta e che presto il pubblico potrebbe conoscere la sua preferenza tra le tre ragazze che lo stanno corteggiando da mesi: la timida Lilli, la determinata Aurora e la romantica Soraia.

Non è da escludere che le anticipazioni che trapeleranno sulle nuove registrazioni possano aggiornare i telespettatori sul percorso del tronista, ormai quasi giunto al termine.

L'indecisione del protagonista di Uomini e Donne

Luca sta cercando l'amore a Uomini e Donne da mesi, precisamente da quando Roberta Giusti l'ha rifiutato e gli ha preferito il "collega" Samuele.

Maria De Filippi l'ha invitato a voltare subito pagina accomodandosi sull'ambita poltrona rossa del suo programma, promuovendolo da corteggiatore a tronista nel giro di una sola puntata.

Il percorso di Salatino nel dating show, però, ora sembra essere arrivato a una svolta: sono settimane che il ragazzo si barcamen tra le tre giovani che stanno cercando di conquistarlo, facendo belle esterne e litigando a turno un po' con tutte.

La conduttrice poi, in un recente appuntamento che è stato trasmesso su Canale 5l ha tirato le orecchie a Luca quando l'ha sentito lamentarsi dell'atteggiamento delle sue corteggiatrici.

"Ora non fare la vittima, perché non lo sei" gli ha detto la padrona di casa in un momento di tensione che vedeva coinvolti tutti i protagonisti del Trono Classico.

Novità anche sugli Over di Uomini e Donne

La possibile scelta di Luca non è l'unico argomento che potrebbe essere affrontato nel corso della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 29 aprile.

Tra le tematiche più attese spiccano sicuramente le nuove conoscenze che Ida e Riccardo hanno intrapreso nei giorni scorsi.

Sia Platano che Guarnieri, infatti, hanno accettato di scambiarsi il numero di telefono con due persone che hanno scritto alla redazione appositamente per loro: al momento, dunque, sembra lontana la tanto chiacchierata teoria di un ritorno di fiamma tra i due ex.

Anche Gemma Galgani sta vivendo un periodo sereno: dopo essere stata "in panchina" per oltre un mese, la dama è riapparsa a centro studio per raccontare i piacevoli sviluppi che ha avuto la sua frequentazione con il cavaliere Giacomo [VIDEO].

Un gossip, però, sostiene che la 72enne sarebbe in procinto di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi in coppia col signore con il quale sta uscendo da un po' di tempo, un coetaneo che le ha restituito il sorriso dopo un'annata non proprio fortunata dal punto di vista sentimentale.