Giovedì 28 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Per quanto riguarda il Trono Over, Pinuccia è stata protagonista di un botta e risposta con il cavaliere Bruno. Nel dettaglio, la dama è stata umiliata con l'accusa di essersi tolta la protesi mentre era al ristorante.

L'accaduto

Tutto è partito da un rimprovero di Pinuccia. La dama ha sostenuto che i cavalieri di Uomini e Donne non abbiano molto rispetto per le donne presenti nel parterre femminile. A tal proposito la diretta interessata si è detta delusa per quanto accade all'interno del dating show di Maria De Filippi.

Mentre la dama si trovava al centro dello studio, Bruno ha rivelato un retroscena accaduto durante un'uscita con Pinuccia. Il cavaliere ha sostenuto che la dama è l'ultima che può parlare di rispetto visto che è la prima che non lo porta: "Abbiamo iniziato a mangiare e si è tolta la dentiera davanti a me". Stando alla versione del diretto interessato, Pinuccia avrebbe effettuato il gesto per ben tre volte.

Per Bruno si sarebbe trattato di un episodio inaccettabile e vergognoso: "Ma stiamo scherzando?". Infine, il diretto interessato ha fatto notare che in quel momento doveva alzarsi e andarsene dal ristorante ma ha evitato per non lasciare Pinuccia da sola.

La reazione dei presenti in studi

Gianni Sperti e Tina Cipollari si son scagliati contro Bruno.

A detta degli opinionisti, il cavaliere avrebbe avuto una caduta di stile nei confronti della dama. Anche altri protagonisti del parterre del Trono Over hanno criticato Bruno per avere umiliato la dama.

Alessandro è intervenuto e ha puntato il dito contro Bruno: "Sono cose da dire pubblicamente?" Il diretto interessato ha fatto notare che anche se la cosa sia realmente accaduto, non è era un episodio da raccontare a Uomini e Donne davanti a tutti.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, alcuni telespettatori hanno commentato l'episodio riguardante Pinuccia. Un utente ha sostenuto che da mesi stia prendendo in giro e trattando male il parterre maschile, ma alla dama viene lasciato passare tutto per la sua età. Un altro utente invece, ha ironizzato sulla vicenda delle protesi: "Giovinastri, guardate e imparate".

Un altro utente ha utilizzato un meme di Tina Cipollari per commentare la vicenda.

In una recente intervista, la conduttrice di Uomini e Donne ha confidato di provare una certa simpatia nei confronti di Pinuccia. Secondo quanto raccontato da Maria De Filippi, la dama le ricorda molto la sua mamma scomparsa prematuramente. Per questo motivo la presentatrice ha una sorta di "protezione" nei confronti della protagonista del Trono Over.