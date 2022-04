A Uomini e donne ne succedono di tutti i colori, ma spesso alcuni episodi più seri o violenti vengono censurati. Elena Scielzo, ex dama del Trono Over, ha testimoniato che in studio si è verificata una brutta rissa tra due donne, dove la trasmissione ha deciso prontamente di censurare e di non mandare in onda. Elena ha raccontato i dettagli di quello che è accaduto nello studio durante una diretta Instagram insieme a Marika Geraci e a Diego.

Imprevisti e scene censurate a Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne siamo abituati a vedere qualsiasi situazione, dai tradimenti, ai litigi, passando anche per qualche emozionante lieto fine.

Quello che non sempre sappiamo è che in alcuni casi le liti degenerano al punto di trasformarsi in scontri fisici, che la redazione decide solitamente di censurare per evitare di mandare in onda scene violente. Qualche tempo fa, nello studio del famoso dating show di Maria De Filippi è avvenuta una rissa tra due dame del parterre, che ovviamente non è andata in onda. Elena Scielzo, ex dama del Trono Over, ha deciso di svelare quello che è successo durante una chiacchierata in diretta Instagram in compagnia di Marika Geraci e Diego.

Il racconto di Elena Scielzo

Elena Scielzo, che qualche tempo fa ha spiegato i motivi del suo abbandono, ha raccontato un episodio particolare avvenuto in studio durante una diretta Instagram con Marika Geraci e Diego.

I due si sono schierati contro la redazione per essere stati mandati via dal programma senza poter raccontare il loro lieto fine e senza la classica scelta con tanto di petali rossi a cui il pubblico è abituato. Elena ha raccontato che la redazione di Uomini e Donne è stata obbligata a censurare un brutto episodio avvenuto in studio, proprio perché troppo violento.

Si tratta di una rissa scoppiata tra Giuliana e Stefania. "Le ha strappato i capelli" ha raccontato, parlando di Giuliana. L'ex dama ha aggiunto che ha tentato di fermarla, ma stavano per cadere tutte e due. "Un atteggiamento violento" ha commentato.

I commenti di Elena

Uomini e Donne ha abituato il suo pubblico a grandi colpi di scena.

Recentemente Bruno ha accusato la signora Pinuccia di essersi tolta la dentiera durante la cena, mentre Luca Salatino si è offeso perché una sua corteggiatrice non ha voluto baciarlo. Il pubblico ha visto le numerose discussioni di Armando Incarnato, gli attacchi di Tina Cipollari e le lacrime di Ida Platano. Ma Elena ha confermato che non tutto quello che accade in studio viene mostrato. Elena Scielzo ha commentato anche l'atteggiamento di Ida, che da quando è tornato Riccardo sembra di nuovo felice. Ha spiegato che secondo lei il suo comportamento non è coerente. L'ex dama ha parlato anche di Gianluca, cavaliere che è uscito con Sara Zilli, che secondo lei sarebbe un uomo poco corretto e solo interessato alla visibilità.