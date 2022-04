Piacevoli sorprese e inaspettati colpi di saranno al centro delle nuove puntate di Un posto al sole , in programma dal 2 al 6 maggio in prima visione su Rai 3. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Raffaele Giordano metterà a rischio le sue nozze a causa di Elvira. Michele Saviani, invece, nutrirà sempre più dubbi su Riccardo Crovi, il fidanzato della figlia Rossella.

Un posto al sole, puntate 2-6 maggio: Raffaele è sempre più attratto da Elvira

Le trame di un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 maggio in televisione rivelano che i giornalisti si interesseranno sempre di più alla deposizione resa da Chiara alla polizia.

Nel frattempo, Lara cercherà di stringere un'alleanza con Fabrizio per separare Roberto da Marina. Raffaele accuserà la solitudine in quanto Ornella sarà sempre più impegnata sul luogo di lavoro. Per questa ragione, Giordano deciderà di ricorrere ad una compagnia inaspettata.

Filippo, Roberto e Marina, invece, saranno molto colpiti dalla deposizione di Chiara alle forze dell'ordine. Lara, invece, deciderà di fare una rivelazione sulla Giordano a Fabrizio per mettere in difficoltà. Infine Raffaele si metterà in guai seri in quanto ormai incapace di reprimere l'attrazione che sente verso Elvira. Una situazione che potrebbe mettere sempre più a repentaglio le sue nozze con Ornella.

Roberto si dimette dalle imprese Petrone

Nelle puntate 2-6 maggio di Upas, Roberto assumerà una decisione inaspettata dopo le dure parole di Filippo e di Marina. Proprio questi ultimi rimarranno tutti spiazzati dalla sua reazione. Ed ecco che il dottor Ferri si dimetterà dalle imprese Petrone, causando delle serie conseguenze nelle donne della sua vita.

Nel frattempo, Alberto compierà un gesto inaspettato nei confronti di Clara, mentre Guido non potrà fare a meno di notare la nascita di una strana vicinanza tra il dottor Sarti ed un'infermiera.

Michele inizia ad avere dei doppiaggi su Riccardo

Rossella seguirà il consiglio di Nunzio ovvero avvicinarsi sempre di più a Riccardo .

Ma ecco che Michele inizia ad avere sempre più dubbi sul dottor Crovi. Difatti, la storia tra il medico e Virginia prenderà una piega inaspettata come quella tra Marina e Roberto. In questa circostanza, la Giordano cercherà di tenere a bada i sentimenti che prova per l'ex marito.

Infine Guido cercherà di tenere per sé la novità che ha scoperto sul dottor Sarti, mentre Mariella, Cerruti e Ornella decideranno di organizzare una vacanza insieme.

Insomma, ci attendiamo un inizio maggio ricco di colpi di scena per gli amanti della soap opera ambientata sul Golfo di Posillipo.