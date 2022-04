Il Grande Fratello Vip 6 è ormai terminato da qualche settimana, ma i concorrenti continuano a far parlare di sé. Ospite da Verissimo nelle scorse ore, Manila Nazzaro nell'intervista ha parlato del rapporto con Caterina Balivo e di quello con Adriana Volpe.

Manila parla del rapporto con Caterina Balivo

Da tempo si vocifera che Manila Nazzaro e la collega Caterina Balivo non siano in ottimi rapporti, a fare chiarezza su questo è stata proprio l'ex concorrente del GF Vip, in occasione dell'intervista a Silvia Toffanin.

Intervistata a Verissimo, Manila ha raccontato: “Con Caterina Balivo ho fatto Miss Italia nel 1999 e lei è arrivata terza.

Tutto è nato perché sembra che lei dica che io una volta non l’ho salutata dopo che vinsi. Onestamente può succedere, soprattutto dopo l’elezione di Miss Italia visto che sei frastornata. In qualche maniera lei non è stata amichevole nei miei confronti. Anche quando parlavamo non ci parlavamo, quando ci guardavamo non ci guardavamo. Non c’è emopatia tra me e lei da sempre. C’è indifferenza tra me e lei".

Più in generale Nazzaro ha spiegato: "Nel nostro ambiente non si può essere amici di tutti. Beata la sincerità questa è la verità”.

In effetti, già nello scorso mese di settembre, nella clip di presentazione prima di entrare nel GF Vip, Manila Nazzaro aveva dichiarato: “Chi proprio non vorrei incontrare nella Casa di Cinecittà?

Caterina Balivo. Che dire, antipatie e simpatie ci sono sempre".

Nazzaro e i rumors sui dissapori con Adriana Volpe

Nello studio di Verissimo, successivamente Manila Nazzaro ha fatto delle dichiarazioni pure su Adriana Volpe, anche lei ex volto della Rai e opinionista di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, in particolare smentendo dei presunti dissapori fra loro: “In passato la stampa ci aveva messo contro, ma noi abbiamo sempre dimostrato di essere oltre le polemiche e gli scontri.

Siamo due donne simili, che si sono riconosciute in tante cose. Io ho avvertito Adry come una spalla, una persona presente per me. Lei è stata un un punto di forza importantissimo. Voglio ringraziarla per la stima, l’affetto e per non aver mai prestato il fianco a polemiche inutili".

Infine Nazzaro ha concluso: "Ci avevano messo contro perché lei mi sostituì in un programma tv su Rai 2.

La polemica fu montata dalla stampa. Le cose scritte e raccontare possono insinuare dei pensieri e ferire. Noi non ci siamo parlate per molto tempo. Lei poi ha voluto parlarmi. Devo dire che è stata propositiva, è una donna con la d maiuscola”.