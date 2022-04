L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 ritorna in prima visione assoluta nella settimana 4-8 aprile 2022, con nuove puntate inedite.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che tra Stefania e sua mamma Gloria ci sarà un netto riavvicinamento, dovuto proprio alla ragazza che tenderà di nuovo la mano nei confronti della donna.

Occhi puntati anche su Flavia che, in questi nuovi appuntamenti della soap opera, mentirà spudoratamente alle spalle di sua figlia Ludovica.

Stefania si riavvicina a mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso all'8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse fino al prossimo 8 aprile 2022, rivelano che Stefania si ritroverà a soffrire per la situazione che si è venuta a creare con Marco, dopo il bacio che i due si sono scambiati.

La giovane venere sentirà la necessità di sfogarsi e di aprire il suo cuore a qualcuno e, alla fine, deciderà di farlo proprio con sua mamma.

Contrariamente a tutte le aspettative, la giovane Stefania mostrerà di sentire il bisogno di sua mamma, la quale sarà per lei una perfetta amica in questo momento così delicato della sua vita.

Le due si ritroveranno a parlare insieme di quello che è accaduto e Stefania non potrà non nascondere di essere in crisi dopo il bacio che c'è stato con Marco.

Flavia mente a sua figlia e la inganna: anticipazioni Il Paradiso delle signore all'8 aprile

La ragazza continuerà a soffrire ma potrà trovare pieno appoggio tra le braccia di sua mamma, che sarà al suo fianco e la aiuterà a riflettere sul da farsi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 8 aprile 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Flavia.

La donna, per portare avanti il suo piano di far avvicinare la figlia a Ferdinando Torrebruna, metterà in atto una vendetta spietata nei confronti di Ludovica.

Flavia arriverà a mentire spudoratamente alla ragazza, facendole credere di essere gravemente malata. Una confessione choc che non potrà non ferire Ludovica, la quale si riavvicinerà di nuovo a sua mamma.

Occhi puntati anche su Vittorio: le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che l'uomo vorrebbe passare del tempo insieme alla piccola Serena, ma farà i conti con una brutta sorpresa.

Vittorio rifiutato, Marco decide di agire: trame Il Paradiso delle signore 4-8 aprile

La ragazzina, infatti, deciderà di sacrificare il suo tempo con Vittorio per passarlo in compagnia della mamma e di Dante Romagnoli. Un durissimo colpo per Conti che si vedrà "rifiutato" dalla nipote e non potrà nascondere la sua reazione contrariata e dispiaciuta al tempo stesso.

Intanto, la contessa deciderà di organizzare una cena con la famiglia Colombo: lo scopo è quello di rendere ufficiale il fidanzamento tra Marco e la giovane Gemma.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marco scoprirà di questo evento solo all'ultimo minuto, motivo per il quale deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di affrontare Gemma, prima che possa essere troppo tardi.