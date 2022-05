Si avvicina la messa in onda della semifinale di Amici 2022, prevista per questo sabato 7 maggio. Il talent show di Maria De Filippi, questa settimana sarà incentrato sulla proclamazione dei concorrenti che accederanno alla finalissima dello show Mediaset, in programma domenica 15 maggio in diretta tv.

A poche ore dall'attesa semifinale, ecco che il prof Raimondo Todaro si è reso protagonista di una gaffe, che in queste ore sta scatenando alcune polemiche in rete e sui social. Secondo i fan, infatti, Todaro ha pubblicato un messaggio col quale avrebbe fatto uno "spoiler" sulla possibile eliminazione della sua ballerina dal team del serale.

La semifinale di Amici 2022 su Canale 5

Nel dettaglio, la semifinale di Amici 2022 è stata registrata il 4 maggio e verrà trasmessa questo sabato 7 maggio su Canale 5.

A pochissime ore dalla trasmissione sulla rete ammiraglia del Biscione, Todaro si è lasciato andare a un post social che sembra essere una piccola gaffe da parte del professore. Il messaggio pubblicato su Instagram è indirizzato alla ballerina Serena, componente della squadra composta da Lorella Cuccarini e lo stesso Todaro.

Ebbene, dalle anticipazioni della penultima puntata del serale, emerge che Serena non è riuscita a essere tra i fortunati tre concorrenti che hanno conquistato l'accesso diretto alla finalissima dello show.

Serena al ballottaggio eliminatorio dalla semifinale

Serena, Dario, Alex e Albe sono i quattro concorrenti finiti al ballottaggio eliminatorio e quindi si sfideranno in questa super-gara finale che porterà alla proclamazione dei due concorrenti finalisti e dei due concorrenti che saranno eliminati definitivamente.

Il verdetto finale, però, non è stato svelato nel corso della registrazione della semifinale di Amici 2022: Maria De Filippi ha scelto di comunicarlo ai ragazzi solo al loro rientro in casetta e quindi il pubblico, per conoscere il verdetto finale, dovrà attendere la puntata trasmessa in tv.

Tuttavia, Todaro con il suo post social, sembra aver in qualche modo indirettamente spoilerato che Serena possa essere una delle due eliminate dalla semifinale.

La gaffe di Raimondo Todaro su Serena scatena i fan di Amici 2022

"Non so come andrà questa semifinale, ma sono comunque orgoglioso perché oggi sei così. Ti auguro di realizzare il tuo sogno, per me hai già vinto.

Grazie per tutto", ha scritto Todaro nel suo post social.

Insomma il prof della scuola di Amici 2022 sembra essersi reso protagonista di una amara gaffe sul conto della giovane ballerina che, a questo punto, potrebbe essere tra gli eliminati al ballottaggio finale dello show.

"Raimondo ci ha letteralmente detto che esce Serena", hanno scritto alcuni fan sui social commentando la gaffe di Raimondo Todaro.