La scelta della produzione di Amici di dedicare quasi l'intero daytime del 3 maggio a uno dei semifinalisti, non è piaciuta a molti telespettatori. Il protagonista assoluto del giorno, infatti, è stato Luigi Strangis. Prima si è parlato dei guanti di sfida che dovrà preparare per la prossima registrazione, poi del suo rapporto con Alex e infine del legame speciale che ha costruito con Carola nei mesi scorsi. Proteste social per l'influenza che questo pomeridiano potrebbe avere sul televoto per l'allievo preferito, che è stato chiuso solo a fine puntata.

Il pomeridiano di Amici dedicato a Luigi

La puntata di Amici che è stata trasmessa su Canale 5 il 3 maggio ha diviso il pubblico a casa. Se da un lato c'è chi ha gioito nell'assistere al confronto telefonico tra Luigi e Carola, dall'altro c'è chi ha protestato per lo spazio che è stato dedicato al cantante in un daytime fondamentale.

Lunedì scorso, infatti, la produzione ha aperto un televoto tra i sette semifinalisti: il più votato tra Alex, Sissi, Michele, Serena, Dario, Albe e Luigi riceverà un premio che non è ancora stato svelato.

Questa votazione è durata 24 ore e la classifica definitiva sarà svelata nel corso del pomeridiano di giovedì 5 maggio.

Il fatto che durante il daytime si sia parlato esclusivamente di Strangis e dei suoi rapporti d'amore o d'amicizia all'interno della casetta, ha spinto alcuni spettatori a esporsi per protestare contro gli addetti ai lavori.

I commenti contro la redazione di Amici

Il daytime di Amici del 3 maggio è cominciato con lo svelamento di un guanto di sfida Luigi vs Alex che ha lanciato Rudy Zerbi.

Poco dopo Maria De Filippi ha informato i due cantanti di quello che accade sul web tutte le volte che vengono mostrati vicini e complici come un tempo.

"Sui social sono tutti impazziti per voi due.

Il pubblico vuole che smettiate di scontrarvi e facciate la pace" ha detto la conduttrice ai semifinalisti.

Gran parte del pomeridiano, però, è stato dedicato a un momento di puro gossip. Luigi ha potuto vedere quello che Carola ha detto sul suo conto nell'intervista rilasciata a Verissimo qualche settimana fa. Il giovane si è emozionato, ha ringraziato la ballerina ed ha accettato di parlare al telefono con lei.

I fan hanno assistito anche al dolce scambio di battute che c'è stato tra Strangis e Puddu in casetta, conclusosi con un abbraccio virtuale e con la promessa di rivedersi una volta finito il programma.

La rete non approva l'ultimo daytime di Amici

Tra coloro che non hanno particolarmente apprezzato la scelta della produzione di dedicare un intero daytime a Luigi, spiccano quelli che hanno sottolineato una presunta disparità di trattamento tra Strangis e gli altri semifinalisti.

"Tra gli errori di questa puntata: parlare dei sentimenti di una ragazza assente, parlarne con un televoto ancora aperto e l'odio che si prenderà Luigi qualora dovesse vincere perché il pubblico è stato influenzato", questo è uno dei commenti che sta ottenendo maggiori consensi tra i fan di Amici.

Un pensiero comune, infatti, è che il momento dedicato al rapporto tra Carola e Luigi (che risale ad almeno una settimana fa, visto che in casetta c'era ancora Nunzio) non doveva essere inserito nella puntata del 3 maggio, perché c'è il rischio che i telespettatori possano lasciarsi condizionare nel votare per l'allievo preferito.

"Era un momento privato da non far vedere", "Ha sicuramente influenzato il televoto", "Visto che il video è vecchio, potevano mostrarlo un altro giorno", "Una mossa sbagliata da parte di Maria", "Se fosse stato un gesto senza doppi fini, gliel'avrebbero mostrata in privato l'intervista", "Hanno strumentalizzato un rapporto per fare share", questi gli altri pareri apparsi su Twitter contro la produzione, che secondo il pubblico starebbe favorendo Luigi.