La puntata di Amici che è stata trasmessa su Canale 5 martedì 3 maggio, ha fatto gioire i fan per svariati motivi. Dopo aver informato i ragazzi su uno dei tanti guanti di sfida che dovranno preparare per la semifinale, Maria De Filippi si è rivolta ad Alex e a Luigi riportando loro una notizia importante. I due allievi hanno scoperto che gran parte dei fan del talent-show fa il tifo affinché facciano pace e tornino amici come prima che iniziasse il serale.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Gli spettatori di Amici hanno appena assistito ad un daytime ricco di emozioni: il 3 maggio, infatti, il pubblico di Canale 5 è stato aggiornato su diverse vicende che sono accadute in casetta nei giorni scorsi, la maggior parte delle quali riguardanti i legami che sono nati tra i ragazzi in questi mesi di convivenza.

La puntata odierna si è aperta con la lettura della lettera con la quale Rudy Zerbi ha proposto un ennesimo guanto di sfida tra Alex e Luigi: il professore ha chiesto ai due allievi di scegliere un artista che stimano e di omaggiarlo con una loro personale versione di un suo popolare brano.

Dopo aver ascoltato i commenti entusiasti dei due cantanti, Maria De Filippi li ha informati di un 'qualcosa' che è accaduto in rete dopo la messa in onda di un recente pomeridiano in cui sono apparsi insolitamente vicini e complici.

"Dovete sapere che sul web sono letteralmente impazziti per il vostro rapporto", ha esordito la presentatrice tra lo stupore generale.

Il suggerimento ai protagonisti di Amici

Visto che i ragazzi non possono guardare i daytime che vengono trasmessi su Canale 5 (la produzione ha preso questa decisione per evitare che l'esterno condizioni i talenti e i loro comportamenti davanti alle telecamere), Maria ha spiegato che da giorni sul web non si parla d'altro che del legame che Luigi e Alex avevano e che, per colpa della divisione a squadre per il serale, si è spezzato.

"Il pubblico vi vuole insieme, vuole che fate la pace. Sono tutti impazziti quando vi hanno visto sorridere o scherzare in questi giorni", ha aggiunto la conduttrice di Amici nel corso della puntata che è andata in onda il 3 maggio.

I due cantanti sono apparsi stupiti dalla notizia, ma non hanno fatto particolari commenti.

Attesa per l'elezione dei finalisti di Amici

Alex e Luigi sono sicuramente tra i protagonisti più amati della ventunesima edizione di Amici: fino a poco prima che cominciasse la fase serale, i due erano legatissimi e si sostenevano sempre (famoso resta il suggerimento che Strangis ha dato al collega in un momento di black-out sul palco, quando si era scordato le parole di una canzone).

L'inizio del prime time, però, ha raffreddato il rapporto e i fan danno la principale responsabilità a Rudy Zerbi, che sin dalla prima puntata avrebbe aizzato una rivalità tra i due a suon di guanti di sfida e prove proibitive per l'allievo del team Cuccarini-Todaro.

Quando manca poco alla fine del programma, è intervenuta Maria De Filippi per cercare di mettere pace tra i due cantautori, informandoli del fatto che all'esterno non vedono l'ora di rivederli complici e uniti come un tempo.

Domani, mercoledì 4 maggio, sarà registrata la semifinale di Amici e in serata trapeleranno i nomi dei cinque allievi finalisti. Gli spettatori fanno il tifo affinché sia Luigi che Alex approdino all'ultima puntata, ma la decisione finale spetterà alla giuria.