Il daytime di Amici che è andato in onda l'11 aprile, ha regalato parecchi spunti di discussione ai telespettatori. Alcuni allievi si sono lamentati delle critiche, a loro avviso ingiustificate, che ricevono dai professori "rivali": Alex ha contestato Rudy Zerbi e il cambiamento che ha avuto nei suoi riguardi da quando è iniziato il serale, Serena ha sparato a zero contro la maestra Celentano dopo il quarto serale. Spazio anche per un divertente scherzo di tutti i ragazzi a Nunzio in casetta e all'assegnazione del primo guanto di sfida per la quinta puntata.

Tensione tra i ragazzi di Amici

In vista della registrazione della quinta puntata del serale, sono ricominciati i daytime di Amici. Lunedì 11 aprile, infatti, il pubblico è stato aggiornato su alcune cose che sono successe di recente in casetta, a partire dallo sfogo che Dario e Serena hanno avuto al rientro dal quarto appuntamento del prime time.

Le telecamere hanno ripreso i due ballerini mentre commentavano le pesanti critiche che la maestra Celentano ha rivolto ad entrambi davanti alla giuria: Schirone è stato descritto come un danzatore poco versatile e scarso tecnicamente, Carella come un'interprete di coreografie amatoriali e non professionali.

La giovane non ha trattenuto la rabbia dopo la puntata che visto l'eliminazione di Aisha e di Crytical e, parlando della professoressa Alessandra, ha detto: "Lei non capisce proprio un c...

Ma come fa a dire che Michele è versatile e che Dario è scarso? Dai".

Assegnazione prove quinta puntata serale di Amici

La seconda parte del daytime di Amici dell'11 aprile, è stata dedicata all'assegnazione del primo guanto di sfida per la quinta puntata del serale (che, salvo cambi di programma, dovrebbe essere registrata giovedì prossimo).

Per la prima volta da quando è cominciata la nuova fase del talent-show, Rudy ha deciso di mettere alla prova Sissi. Pur riconoscendo le qualità vocali della ragazza, l'insegnante ha dubbi sulle sue doti interpretative, per questo la vuole vedere a confronto con Luigi sul brano "Desta-Sinistra" di Giorgio Gaber.

Nel vedere la compagna in evidente difficoltà, Alex è intervenuto dicendo: "Pensa che queste cose te le sta dicendo Zerbi, che per esaltare i suoi allievi tende ad affossare quelli degli altri.

Proprio come fa la maestra Celentano".

Il giovane cantautore si è lamentato del cambio di atteggiamento che il prof avrebbe avuto nei suoi confronti da quando è iniziato il serale: "Nei pomeridiani mi dava 10, 8, 7 e mi riempiva di complimenti, ora non gli va più bene niente".

LDA ha consigliato all'amico di non dare toppo peso alle critiche che riceve per non avvelenarsi il percorso, ma Rina è apparso deciso nel contestare il comportamento a suo dire fazioso che Rudy avrebbe con tutti gli alunni che non fanno parte della sua squadra.

Scherzo a Nunzio nella casetta di Amici

Alex si è esposto per l'ennesima volta per denunciare le "ingiustizie" che avverrebbero anche durante le puntate serali. Secondo il cantante di Amici, le cose inesatte che Rudy dice sul suo conto, starebbero influenzando in negativo la giuria, che da qualche settimana fa fatica ad assegnargli il punto nonostante si metta sempre in gioco e accetti i guanti di sfida che gli vengono assegnati.

Il daytime dell'11 aprile si è concluso con un divertente scherzo di tutti i ragazzi ai danni di Nunzio. Facendo leva sulle paure del ballerino, gli allievi gli hanno fatto credere che nella casetta dove vivono ci fosse un fantasma. Il latinista ha urlato e ha minacciato di ritirarsi dopo aver sentito strani e inquietanti suoni provenire da varie zone dell'abitazione, dopodiché si è addormentato restando all'oscuro di quello che i compagni hanno tramato alle sue spalle.