Uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici è stato Michele Esposito, ballerino che ha vinto la propria categoria battendo Serena Carella, portandosi a casa il montepremi da 50mila euro, che si va sommare a quello da 7mila euro come riconoscimento del premio Marlù, dato a tutti i finalisti.

Michele ha conquistato anche la seconda posizione generale dell'edizione 21 di Amici, vinta da Luigi Strangis, cantante trionfatore finale assoluto di quest'anno.

Di questo e di alcuni retroscena sulla propria vita personale ne ha parlato lo stesso Michele ai microfoni di Verissimo, nella puntata andata in onda il 21 maggio su Canale 5.

Tra le dichiarazioni che più hanno sorpreso i fan di Amici, c'è sicuramente quella relativa all'infanzia di Michele, il quale ha raccontato di essersi trasferito in Svizzera da bambino per rincorrere il sogno di diventare un ballerino professionista e anche per aiutare economicamente i propri cari: ''A 11 anni, a Zurigo, piangevo e chiamavo i miei genitori'', questa è stata una delle dichiarazioni del ballerino di Amici 21.

Michele di Amici 21 parla del suo passato

La prima intervista rilasciata dal secondo classificato di Amici 21, Michele Esposito, è stata quella nel salotto della trasmissione di Silvia Toffanin. Il ballerino ha chiaramente parlato dell'ottimo traguardo raggiunto ad Amici, col secondo posto generale e la vittoria di categoria.

A tal riguardo ha espresso parole d'affetto per la prof Celentano, che è stata la sua compagna di avventura all'interno della scuola, oltre che un'ottima insegnante.

''Sin dall'inizio i rapporti con la prof Alessandra sono stati ottimi'', ha dichiarato Michele, il quale ha poi aggiunto che la stessa Celentano ha sempre creduto in lui, sin dai primi momenti in cui si sono conosciuti.

Non solo Amici 21, Michele ha parlato anche del suo passato e di come si sia avvicinato al mondo della danza. Il ballerino ha dichiarato che ad 11 anni è partito per Zurigo, e all'inizio era contento di poter fare qualcosa che gli piaceva veramente. Michele ha raccontato che dopo alcuni mesi ha iniziato a subire l'assenza dei genitori, molte sere non riusciva nemmeno a prendere sonno, preso dai pensieri: ''Piangevo mentre mi trovavo a Zurigo''.

Durante quei momenti, Michele si recava al pc per chiamare i suoi genitori, e loro erano sempre pronti a rassicurarlo, incoraggiandolo a proseguire con la sua avventura, nonostante tutte le difficoltà. Un racconto che ha commosso anche la conduttrice Silvia Toffanin.

Michele parla di Carola e Roberto Bolle

Vi è stato spazio anche per alcuni retroscena sul rapporto con Carola di Amici. Il ragazzo ha specificato di essere molto riservato, su di lei ha raccontato che hanno condiviso lo stesso percorso, infatti anche lei da piccola ha iniziato a lottare per inseguire il suo grande sogno. Forse anche per questo il loro legame è stato speciale fin dall'inizio della loro conoscenza.

Infine Michele ha parlato di Roberto Bolle, spiegando come la possibilità che gli è stata concessa, ossia quella di poter ballare con lui, è stata per lui una notizia davvero fantastica, tanto che all'inizio non riusciva a crederci: ''Il mio cuore è scoppiato di gioia, ero troppo emozionato''.