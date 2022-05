Uomini e donne si avvicina ormai verso il gran finale di questa seguitissima edizione. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che per i due tronisti in carica arriverà il momento di salutare definitivamente il pubblico, svelando il nome della persona con la quale intendono costruire un percorso fuori dallo studio televisivo.

I colpi di scena non mancheranno durante le scelte di Luca e Veronica, che saranno trasmesse nel corso degli ultimi giorni di programmazione del dating show Mediaset.

Anticipazioni Uomini e donne: le scelte di Luca e Veronica

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Luca e Veronica hanno già avuto modo di registrare le loro scelte finali nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Durante la penultima e ultima registrazione di questa edizione, i due tronisti in carica si sono congedati dal programma svelando il nome della persona con la quale intendono costruire un percorso fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Occhi puntati in primis sulla scelta del tronista Luca Salatino, che era rimasto in gioco con Soraia e Lilli. Ad avere la meglio è stata Soraia, la quale è stata scelta dal tronista come "nuova fidanzata".

Ecco chi hanno scelto Luca e Veronica

I due si preparano così a vivere la loro storia d'amore lontani dalle telecamere, e quindi dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, con la speranza che questa storia d'amore possa durare per davvero.

Grande delusione, invece, per l'altra pretendente Lilli, che ha dovuto fare i conti con un sonoro rifiuto da parte del tronista e non è riuscita a trattenere le lacrime in studio.

Per quanto riguarda, invece, la scelta finale di Veronica, le anticipazioni sul programma rivelano che la tronista ha portato a termine il suo percorso con Matteo e Andrea.

Quando andranno in onda le scelte di Luca e Veronica a Uomini e donne

Tra i due candidati ad avere la meglio è stato Matteo, che è riuscito a "battere" l'altro pretendente Andrea che, per la maggior parte dei fan social che hanno seguito il percorso della tronista, sembrava essere il super favorito.

Ma quando andranno in onda le puntate delle scelte di Luca e Veronica in tv? Le anticipazioni riguardanti la programmazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelando che, trattandosi delle ultime due registrazioni di questa stagione, la messa in onda è prevista nel corso della settimana che va dal 30 maggio al 1° giugno 2022.

Trattasi degli ultimi tre giorni di programmazione di questa stagione per Uomini e donne, prima che il programma chiuda i battenti per la lunga pausa estiva.