Domenica 15 maggio, su Canale 5, è andata in onda la finale di Amici21. Durante la messa in onda, Flaza ha postato una storia, su Instagram, in cui era contenuta l’emoji di un clown. A chi ha insinuato che la stoccata fosse rivolta a Luigi Strangis, la diretta interessata ha consigliato di riflettore prima di dire cose non veritiere. Per chi non avesse seguito il talent show dall’inizio, va detto che Flaza era un’allieva di Lorella Cuccarini ma la sua insegnante decise di eliminarla per motivi disciplinari: la cantante aveva infranto più volte il regolamento della scuola.

L’accaduto

Il testa a testa finale di Amici21 ha visto scontrarsi Luigi Strangis contro Michele: tra i due allievi, il cantante è riuscito ad avere la meglio. Mentre andava in onda la finale di Amici21, Flaza ha postato sui social una storia in cui c’era un clown. L’emoji utilizzata dall’ex allieva del talent show di Maria De Filippi non è passata inosservata, tanto che alcuni utenti hanno cominciato ad insultarla.

Stanca di essere oggetto di critiche e insulti da parte degli hater, la diretta interessata è stata protagonista di un duro sfogo. Flaza ha sostenuto che da sei mesi a questa parte riceve costantemente insulti e minacce. A tal proposito, la diretta interessata ha rivelato di essere stufa di questa situazione.

La cantante ha precisato che ad Amici21 ha portato avanti un percorso umano più che artistico: “Sono cresciuta, sono cambiata e ho imparato cose nuove”.

‘La gente mi mette in bocca parole che non dico’

Nel prosieguo del suo post, Flaza ha spiegato che da sei mesi a questa parte non fa più parte di Amici21. Dunque, l’ex allieva di Cuccarini non comprende perché alcuni telespettatori del talent show continuano ad attribuire i suoi pensieri al programma o ai suoi ex compagni di scuola: “La gente mi mette in bocca parole che non dico”.

A proposito di Luigi Strangis, la diretta interessata ha fatto una precisazione: “Sarei ipocrita a non festeggiare la vittoria di un ragazzo che insegue il mio stesso sogno”.

La cantante ha invitato tutti i suoi hater a usare meglio il proprio cellulare e i social, perché anche lei è un essere umano e quindi davanti a determinate critiche ci rimane male, come tutti.

Flaza si è augurata che la gente possa imparare a conoscerla meglio grazie la sua musica, perché è stanca di essere continuamente bersagliata dai leoni da tastiera. Nonostante tutto, la ragazza è pronta ad andare avanti e proporre la sua musica. Infine, la diretta interessata ha ribadito di essere contenta per vittoria di Luigi Strangis ad Amici21 e ha rinnovato i suoi complimenti all’ex compagno: “Bravo Luigino e voi fatevi una camomilla”.