Antonella Clerici non va in onda con È sempre mezzogiorno su Rai 1. Questa mattina, la conduttrice non è stata al timone del suo seguitissimo cooking show trasmesso nella fascia del mezzogiorno sulla rete ammiraglia.

Gli spettatori che dalle 12 in poi si sono collegati per seguire le nuove ricette hanno avuto modo di vedere che stava andando in onda un "best of" dedicato ai dolci.

A spiegare i motivi di questa assenza, è stata proprio Clerici che, sui social, ha raccontato di essere stata poco bene nella notte.

Salta la diretta di È sempre mezzogiorno su Rai 1: ecco perché

Nel dettaglio, questa mattina non è andato in onda il consueto appuntamento in diretta con É sempre mezzogiorno, il cooking show del daytime di Rai 1 che tutti i giorni appassiona una media di circa due milioni di spettatori.

Eccezionalmente, per questo martedì pomeriggio, al posto di una nuova puntata inedita del programma è stato trasmesso un best of delle ricette di questa edizione, incentrato sul mondo della pasticceria.

Ma per quale motivo è saltata la diretta odierna dello show condotto da Antonella Clerici? A fare un po' di chiarezza è stata la conduttrice stessa sui social.

La verità di Antonella Clerici sull'assenza in tv

Al termine della puntata speciale di questo martedì mattina, la presentatrice di É sempre mezzogiorno è apparsa sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha spiegato il motivo di questa assenza in video odierna.

Antonella Clerici ha così spiegato di essere stata poco bene nel cuore della notte, tanto da fare i conti con una febbre molto alta che l'ha fatta sentire male e che ha reso impossibile la sua presenza in video nella puntata di questa mattina del cooking show trasmesso su Rai 1.

"Oggi non sono in onda perché ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione e quindi non sono stata tanto bene", ha svelato la presentatrice sui social.

La conduttrice ha rivelato di essere stata male nella notte

Insomma, una notte non facile per Antonella Clerici che, al risveglio, non se l'è sentita di mettersi in macchina per raggiungere gli studi Rai di Milano, dove va in onda la sua popolare trasmissione del mezzogiorno.

Tuttavia, nel video social postato in queste ore in rete, la conduttrice si è augurata che tutto possa sistemarsi nel minor tempo possibile, sperando così di ritornare in diretta con il suo programma già domani 11 maggio.

In attesa di scoprire se Antonella si rimetterà in sesto e sarà pronta a condurre la diretta di È sempre mezzogiorno, il pubblico continua a premiare il programma con ottimi risultati d'ascolto. La media di questa edizione, infatti, viaggia sulla soglia compresa tra il 16 e il 18% con picchi che sfiorano anche il 20% nella fascia del mezzogiorno televisivo.