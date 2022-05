Brave & Beautiful dal 16 maggio conquisterà gran parte del palinsesto del daytime di Canale 5. Infatti Amici, dopo la finale del 15 maggio, concluderà la sua 21esima stagione e di conseguenza libererà dello spazio nel daytime. In questo modo L'Isola dei famosi anticiperà la sua fascia quotidiana alle 16:10, subito dopo la fine di Uomini e Donne, e dalle 16:20 andrà in onda un nuovo episodio della Serie TV turca, che vede come protagonisti Cesur e Suhan.

Attualmente una puntata di Brave & Beautiful dura circa 21 minuti, ma con il cambio di programmazione potrebbe durare circa 44 minuti.

Quando finisce Brave & Beautiful

Nella settimana dal 9 al 13 maggio su Canale 5 andranno in onda le puntate di Brave & Beautiful che corrispondono alle 22esima e 23esima turca. La produzione originale è composta da 32 puntate della durata di circa due ore e 15 minuti, quindi se la programmazione dovesse proseguire con il ritmo di episodi lunghi circa tre quarti d'ora, la serie potrebbe terminare entro il 24 giugno, ma al momento restano solo supposizioni.

Non si sa ancora, almeno ufficialmente, se il palinsesto estivo di Canale 5 ospiterà una serie tv turca. Fino a poco tempo fa si parlava dell'arrivo in rete di Ada Masalı, ma l'indiscrezione sarebbe stata smentita.

Altri rumor, invece, parlano dell'arrivo di un'altra serie: Bir Zamanlar Çukurova.

Su Canale 5 potrebbe arrivare Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova è una serie che tuttora va in onda in Turchia sul canale Atv. Composta da quattro stagioni, ha iniziato la trasmissione nel 2018 e il 16 giugno nel Paese natale dovrebbe concludersi proprio la quarta stagione con l'episodio numero 141 (una puntata dura in media 140 minuti, ndr).

La serie è di genere drammatico ed è ambientata negli anni Settanta. Racconta la storia di una giovane coppia, Züleyha e Yılmaz, che sogna di sposarsi, ma che decide di nascondere la propria identità a causa dell'omicidio compiuto da Yılmaz per proteggere la sua amata da alcune aggressioni. Così scappano e trovano lavoro nella fattoria di Hünkar Yaman.

Si presentano come fratello e sorella. Non sapendo la verità sulla loro situazione, il figlio di Hünkar, Demir, si innamorerà di Züleyha e da qui il percorso della coppia diventerà sempre più complicato.

Se questa produzione arrivasse realmente su Canale 5 prometterebbe un prodotto con una messa in onda abbastanza lunga, visto l'alto numero di episodi. La serie va già in onda anche in Spagna, con il titolo Tierra Amarga, sul canale Antena 3 e a differenza della Turchia, in cui va in onda una volta alla settimana, è stato trasformato in un appuntamento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì.