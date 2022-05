L'appuntamento con Brave and Beautiful si avvia verso il gran finale di sempre. Le anticipazioni sulle ultime puntate della fortunatissima soap opera del pomeriggio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che metteranno in serio pericolo la vita di Cesur e Suhan.

Entrambi, infatti, saranno a rischio in questo attesissimo finale della soap opera, al punto da poter perdere la vita. La situazione sarà nettamente differente per il padre di Suhan che, nelle ultime puntate di sempre, morirà assieme al suo peggior nemico.

Riza pericolo e pronto a vendicarsi: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della soap turca rivelano che la trama prenderà una piega del tutto inaspettata con la scarcerazione di Riza.

Il perfido nemico di Tahsin uscirà dal carcere dopo aver scontato una lunghissima pena e dimostrerà di non aver affatto messo una pietra sopra alle sue incomprensioni col nemico.

Di conseguenza, Riza si rimetterà in gioco per prendersi la sua rivincita e per fargliela pagare a Tahsin, motivo per il quale si accanirà contro sua figlia.

Suhan in serio pericolo di vita col suo bambino

Gli spoiler di queste ultime puntate di Brave & Beautiful, infatti, rivelano che la donna verrà aggredita da Riza e le sue condizioni saranno molto gravi.

Suhan finirà in coma e, questa violenta aggressione da parte di Riza, metterà a repentaglio anche la vita del bambino che porta in grembo.

Ormai mancano poche settimane al momento del parto e i medici metteranno al corrente Cesur del fatto che sia la donna che il suo bambino, potrebbero perdere la vita.

Cesur rischia la morte nel finale della soap

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sull'atteso finale di sempre della soap opera turca di Canale 5, rivelano che anche Cesur si ritroverà in serio pericolo di vita.

Dopo che Suhan finirà in coma, Cesur deciderà di allearsi con Tahsin: entrambi saranno pronti a combattere Riza e a fargliela pagare per quello che ha combinato.

Tuttavia, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata. I tre organizzeranno la resa dei conti su una barca, dove però Riza ha fatto piazzare una vasta quantità di esplosivo. Da un momento all'altro, quindi, la barca potrebbe esplodere e far morire tutti.

Tahsin salva la vita a Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Immediata la reazione di Tahsin che, nel momento in cui scoprirà quello che Riza ha architettato alle loro spalle, non esiterà ad intervenire in prima persona.

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Brave & Beautiful rivelano che sarà proprio Tahsin a mettere in salvo Cesur, facendolo uscire dall'imbarcazione e quindi evitando il peggio.

La stessa sorte, però, non toccherà il padre di Suhan.

L'uomo, infatti, morirà su quella barca assieme a Riza e di conseguenza per lui non ci sarà nessuna via di scampo.

Chiude per sempre la soap turca con Cesur e Suhan

Insomma un finale che sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi spettatori italiani che, nel corso di questo anno, hanno seguito con apprensione le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan.

Gli ascolti hanno dimostrato la forza di questo prodotto che, nel daytime pomeridiano Mediaset, ha saputo attirare l'attenzione di circa due milioni di spettatori al giorno, arrivando anche a picchi del 22% di share.

Tuttavia, con le ultime puntate di questa prima e unica stagione, calerà definitivamente il sipario sulla soap opera turca, dato che in patria non è stata riconfermata per una seconda serie.

Nonostante il buon successo, le vicende di Cesur e Suhan non hanno avuto un ulteriore "chance" dal punto di vista televisivo, a differenza di quanto era accaduto con la soap Love is in the air, la quale venne rinnovata per una seconda stagione, anche in questo caso premiata dal pubblico italiano.

Arriva una nuova soap su Canale 5: si chiama Un altro domani

Tuttavia, con l'avvicinarsi dell'estate, è arrivo già una nuova soap pronta a debuttare nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Trattasi di "Un altro domani", una soap spagnola che andrà in onda a partire dal mese di giugno nella fascia del pomeriggio.

La messa in onda di questo nuovo prodotto che si appresta a conquistare il pubblico di Canale 5, è prevista dalle 14.45 alle 16, ossia nella fascia oraria che rimarrà orfana dell'appuntamento con Uomini e donne. Il talk show di Maria De Filippi, infatti, chiuderà i battenti per la pausa estiva e tornerà in onda nuovamente a partire da settembre.