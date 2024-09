Sui social si discute molto riguardo il finale di Endless love e si è creato un grande scompiglio - ma anche speranza - dopo un commento particolare di una fan: ''Kemal non muore e ci sarà la terza stagione'' anche se non ci sono notizie e fonti che possano confermare questa ipotesi. Anzi in Turchia si dice che la produzione sia stata chiusa con la morte di Kemal perché i due attori protagonisti non sarebbero in buoni rapporti per questo pare impossibile un prosieguo. Ma come è ben intuibile immaginare, le reazioni sono state tantissime e controverse, mettendo in campo dei retroscena sulla dizy turca che ha conquistato il pubblico Mediaset.

Il dubbio sul finale di Endless love: Kemal è vivo e ha perso la memoria

Nell'ultima puntata di questa travolgente soap turca Nihan perderà per sempre l'uomo che ama. E lo perderà davanti a suoi occhi proprio quando penserà di aver realizzato il sogno di essere una famiglia. Il perfido Emir sarà l'artefice di un folle piano nel quale Soydere morirà per salvare la donna che ama e poco gli importerà di morire a sua volta.

Nihan non vorrà più vivere e abuserà di tranquillanti passando le giornate a vedere le foto di lei e Kemal ma troverà la forza di reagire quando Leyla entrerà nella sua stanza con in braccio Deniz. Un finale che non piace affatto ma che assume una valenza diversa dopo un commento di una telespettatrice che ha sollevato un polverone, nel bene e nel male: ''Kemal non è morto, durante l'esplosione ha perso la memoria''.

Le speranze sulla terza stagione per il lieto fine di Nihan

''Kemal e Nihan avrebbero meritato un epilogo diverso'' scrive un'altra fan della soap, ricevendo molti consensi. C'è anche chi ha mostrato il proprio disappunto per questo finale drammatico: ''Sembra un lazzaretto''. Tornando al commento della telespettatrice, non è sfuggito un importante dettaglio: ''Ci sarà la terza stagione''.

Ovviamente le reazioni sono state per lo più positive, ma c'è anche chi ha smentito ogni informazione: ''Purtroppo non ci sarà un'altra stagione, avevano intenzione di farla ma per la gelosia dei rispettivi compagni degli attori non si è potuto più procedere''.

La sedia vuota di Kemal nell'ultima puntata

In questa lunga discussione social, una fan ha anticipato che nella puntata finale si vedranno le famiglie Soydere e Sezin riunite al tavolo e che per Kemal ci sarà una sedia vuota.

Il significato ora cambia alla luce del commento che ha scatenato così tanto interesse: questa scelta da parte degli autori è per far supporre che in effetti Soydere potrebbe tornare o è una misera consolazione per il mancato lieto fine di Nihan e Kemal?

Al momento non c'è alcuna notizia o minima indiscrezione riguardo un avanzamento della serie Tv - restano quindi le due stagioni - ma chissà che in futuro i produttori non cambino idea, anche se in Turchia la produzione risulta chiusa e, si dice, che la causa sia da ricercare in dissapori tra alcuni interpreti. Resta tangibile che sia una delle soap turche di maggior successo a livello internazionale, se si pensa che è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.