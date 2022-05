Proseguono gli appuntamenti con la soap turca Brave and Beautiful e, nel corso della settimana che va dal 30 maggio al 3 giugno, non mancheranno i consueti e avvincenti colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

Prime anticipazioni di Brave and Beautiful

Durante le prossime puntate di Brave and Beautiful, Cesur viene a conoscenza del fatto che Adalet è riuscita a fuggire di prigione. Tutti gli dicono di non andare oltre e di prestare molta attenzione, ma nonostante tutte le raccomandazioni, è fermo e risoluto nel voler proseguire con delle personali indagini.

D'altronde, vuole capire dove si stia nascondendo.

Inoltre, Cesur è intenzionato ad andare fino in fondo alla questione, indagando anche sul conto di Riza. In particolare, vuole capire cosa abbia tra le mani in grado di poter ricattare in questo modo Suhan e Tahsin.

Nel contempo, il procuratore Serhat si reca da Riza e si rende conto che ha degli strani graffi sulla mano. Tuttavia, per non destare sospetti, l'uomo si giustifica dicendo di avere un'amante troppo focosa che gli ha procurato quelle lesioni.

Altri colpi di scena a Brave and Beautiful

Tahsin, nel frattempo, rivela a Cesur che Riza ha inviato a qualcuno la prova con cui lo ricatta. Pertanto, la situazione diventa insostenibile e intollerabile.

In un primo momento, Bulent si scontra con Mihriban e, successivamente, chiede a Banu di sposarlo. D'altronde, è intenzionato a chiudere per sempre con tutto ciò che riguarda la città di Korludag.

Intanto, Suhan crede che sia giunto il momento per poter informare Korhan della brutta malattia di Tahsin. Quest'ultimo, però, non è per niente contento della cena organizzata con l'intento di riappacificarsi.

Pertanto, va su tutte le furie, come suo solito.

Non appena Rifat riesce ad appropriarsi dei tabulati telefonici di Riza, ottiene il nome dell'uomo a cui questi ha inviato il materiale per ricattare Tahsin.

Momenti difficili a Brave and Beautiful

Riza ha anche un altro obiettivo: continuare a ricattare Suhan e la convince ad andare fuori a cena con lui.

Pertanto, quando Cesur viene informato della situazione da Kermal, corre subito al ristorante e si infuria terribilmente con l'uomo, aggredendolo. Inoltre, dopo aver rintracciato Hikmet, questi scappa e avvisa Riza di essere stato scoperto.

Dopo che Cesur si appropria del video che mostra l'omicidio commesso da Tahsin nei confronti di Salih, non ha il coraggio di denunciarlo alle autorità perché è troppo innamorato di Suhan. Quest'ultima, intanto, è impegnata nel trovare una soluzione per curare suo padre. I medici, però, le dicono che non ci sono soluzioni, ma lei è molto scettica a riguardo. Consultando un altro dottore, infatti, scopre che la sua malattia è soltanto una messa in scena per manipolarla.

Nel frattempo, Cahide si reca da Tahsin per cercare di raccontargli la verità sull'incendio, ma l'uomo non ne vuole proprio sapere e la caccia di casa. Hulya, allora, va subito da Bulent e lo minaccia di consegnarle la chiavetta USB nella quale ha ammesso di essere stato lui ad appiccare il fuoco a casa di Cesur.

Infine, Kohran cerca di convincere Mihriban a non tirarsi indietro e a proseguire con la sua campagna elettorale.