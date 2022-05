Can Yaman spopola in Italia e continua ad essere uno degli attori più amati e seguiti del momento. L'attore turco, però, in queste ultime settimane si è lasciato andare ad un durissimo sfogo social, puntando il dito contro quei fan fin troppo ossessivi che gli avrebbero reso la vita impossibile nell'ultimo periodo.

Can ha ammesso di essere stufo di questi continui appostamenti sotto casa e, talvolta, anche di irruzioni che sono state fatte dalle sostenitrici nel suo palazzo.

Ecco perché l'attore ha annunciato di aver preso la decisione di cambiare casa e a quanto pare avrebbe scelto di isolarsi completamente per evitare intrusioni da parte dei fan.

L'amaro sfogo di Can Yaman costretto a proteggersi dall'assedio dei fan

Nel dettaglio, la carriera di Can Yaman è esplosa in Italia lo scorso anno, dopo il successo delle soap DayDreamer e Mr Wrong.

L'attore turco è diventato nel giro di poco tempo uno dei volti più amati dal pubblico italiano, complice anche la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, che lo ha portato sulle prime pagine di tutte le riviste di Gossip.

A distanza di un anno da questo boom esplosivo ottenuto nel nostro Paese, Can Yaman ha ammesso di cominciare ad essere un po' stufo, soprattutto per le continue intrusioni da parte dei fan, che sarebbero sempre più petulanti e ossessivi.

L'attore turco cambia casa per colpa dei fan ossessivi

E così, sul suo profilo Instagram, l'attore si è lasciato andare ad un amaro sfogo, dove per la prima volta accusava i suoi sostenitori di aver "superato ogni limite".

"Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco e l'aggressione che deve subire ogni donna che si associa con me, se non è quella che accettate voi", ha sbottato l'attore turco puntando il dito anche contro le critiche rivolte verso le sue presunte fiamme che appaiono sui giornali.

Da qui, la decisione di Can Yaman di abbandonare il suo appartamento in zona centro a Roma per cambiare vita e tenersi al riparo da occhi indiscreti, così da poter vivere in santa pace anche la sua intimità.

Il divo delle soap Can Yaman resta in Italia ma si trasferisce in una villa isolata

Secondo le indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Can avrebbe scelto una nuova villa isolata dove vivere a Roma, a quanto pare difficile da raggiungere anche per i fan più incalliti.

"Una villa isolata, dove poter andare e venire in pace, lontano da sguardi indiscreti, soprattutto quando è in dolce compagnia", scrive la rivista.

Insomma i fan di Can dovranno accontentarsi di vederlo solo sui social e in tv, dove questo autunno tornerà con la prima attesissima stagione della fiction Viola come il mare.