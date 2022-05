Il set de Il Paradiso delle Signore 7 ha riaperto i battenti per le riprese delle puntate inedite che andranno in onda a settembre. Nel cast della soap opera di Rai 1, tra i personaggi confermati spicca Anna Imbriani, interpretata dall'attrice Giulia Vecchio, la quale è già al lavoro sui copioni della settima stagione. Recentemente proprio l'attrice ha pubblicato uno scatto nelle sue storie Instagram in cui pare abbia svelato uno spoiler di troppo ai fan della fiction. Si tratta di una possibile anticipazione: la possibilità che il marito Quinto non sia morto.

Spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7: torna Anna Imbriani

Le riprese de Il Paradiso delle signore 7 sono iniziate lunedì 30 maggio e si protrarranno per buona parte dell'estate. Tra i personaggi che torneranno in scena a settembre ci sarà l'ex Venere Anna Imbriani, rientrata nella sesta stagione della fiction e protagonista della tormentata storia d'amore con Salvatore Amato, con il quale è convolata a nozze nel finale del 29 aprile. La giovane, adesso contabile del Paradiso, ha una figlia avuta da Massimo Riva e, al suo rientro a Milano, ha rivelato di essere rimasta vedova di Quinto Reggiani. La donna ha sposato Salvo senza rivelargli che la piccola Irene non era figlia del defunto marito e i telespettatori si chiedono cosa accadrà quando il barista ne verrà a conoscenza.

Intanto, recentemente l'attrice, con un post nelle Instagram stories, ha fatto sorgere ai fan un interrogativo: Quinto potrebbe essere ancora vivo?

'Quinto è vivo?': negli appunti di Giulia Vecchio un clamoroso spoiler

L'attrice Giulia Vecchio ha iniziato a lavorare sui copioni de Il Paradiso delle signore 7 e lo ha comunicato ai suoi followers sulle storie Instagram del suo profilo.

Il post era uno scatto in cui appariva una parte di copione contenente degli appunti su ciò che il pubblico vedrà nelle nuove puntate in onda su Rai 1 a settembre. Su tutte, una frase ha attirato l'attenzione dei fan: "Quinto è vivo?". Sul web si è subito scatenata la curiosità dei telespettatori della soap.

Nel caso in cui tutto ciò fosse vero, l'ex magazziniere del Paradiso potrebbe rimettere piede a Milano e sconvolgere la vita di Anna, fresca sposa di Salvatore Amato.

Questo possibile spoiler di Giulia Vecchio potrebbe essere stato involontario oppure no, ma se fosse vero il pubblico potrebbe assistere al ritorno dell'attore Cristiano Caccamo nei panni di Quinto Reggiani, fino ad ora creduto morto. Il ritorno del personaggio sarebbe un colpo di scena che complicherebbe la trama incentrata sull'ex Venere. Bisognerà attendere comunque del tempo per avere chiarezza in tal senso.