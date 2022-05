Don Matteo 14 ci sarà oppure no? È la domanda che si pongono i tanti spettatori e fan della seguitissima fiction di Rai 1 che quest'anno è stata caratterizzata dall'uscita di scena di Terence Hill dal cast e dall'arrivo di Raoul Bova.

Con la messa in onda dell'ultima puntata di questa tredicesima stagione, dal titolo "Dimenticando Matteo", dipende il futuro di questa serie televisiva e se ci sarà nella programmazione televisiva anche se, al momento, la Rai non si è ancora espressa in merito.

Volano gli ascolti di Don Matteo 14 con Bova

Nel dettaglio, l'ultima stagione di Don Matteo trasmesso in prima visione assoluta su Rai 1 è stata un grande successo dal punto di vista auditel.

La fiction ha mantenuto inalterata la sua media di circa sei milioni di spettatori a settimana anche con la doppia puntata settimanale, portandosi a casa punte del 32% di share.

Contrariamente a tutte le aspettative, il nuovo prete interpretato da Raoul Bova ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori di questa storica fiction ventennale, che ha avuto sempre come protagonista Terence Hill.

Don Massimo fa dimenticare Don Matteo

Addirittura, le puntate che hanno segnato l'ascolto maggiore di questa stagione, superando anche la soglia dei 6,2 milioni di telespettatori su Rai 1, sono state proprio quelle con protagonista Don Massimo, interpretato da Bova.

Insomma un successo su tutta la linea per questa fiction che potrebbe tranquillamente andare avanti per una quatordicesima stagione, con Raoul Bova nei panni di protagonista assoluto.

Tuttavia, al momento, da parte della Rai non ci sono ancora conferme definitive. Don Matteo 14, infatti, non è stata annunciata dai vertici di Rai Fiction, motivo per il quale non si hanno ancora certezze su quello che sarà il destino di questa serie televisiva.

Grande successo per Raoul Bova: le sue fiction fanno il picco tra Rai e Mediaset

In tal caso bisognerebbe tener conto anche dei vari impegni dello stesso Bova che, in questo periodo, sta vivendo un momento d'oro per quanto riguarda i progetti televisivi.

Non solo il successo di Don Matteo, ma anche il boom di ascolti della fiction Giustizia a tutti i costi, che su Canale 5 ha riportato l'ascolto sulla soglia del 20%.

Un dato che, sulla rete ammiraglia del Biscione, non si vedeva da tempo. E, come se non bastasse, Bova tornerà anche ad essere il protagonista di Buongiorno mamma 2, la fiction destinata sempre al prime time di Canale 5, che lo vedrà protagonista assieme all'attrice Maria Chiara Gianetta, anche lei "campionessa" degli ascolti di questa stagione tv.