Nelle scorse ore è stato annunciato un cambio di programmazione per Don Matteo 13, la fiction che in questa stagione ha visto l'arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Per le ultime settimane di messa in onda, i vertici Rai hanno optato per cambio di palinsesto, raddoppiando l'appuntamento settimanale. La Serie TV andrà dunque in onda anche di martedì, oltre al solito appuntamento del giovedì. Tutto ciò consentirà di anticipare di una settimana il finale di stagione, previsto inizialmente per il 2 giugno.

Cambio di programmazione per Don Matteo 13

Nella stagione attuale di Don Matteo vi è stata l'uscita di scena del sacerdote interpretato da Terence Hill, il quale ha passato il testimone a Raoul Bova. L'attore romano, difatti, è entrato a far parte della fiction, interpretando Don Massimo, un prete completamente diverso dal suo predecessore.

Nonostante l'uscita di scena dello storico protagonista, il pubblico sta gradendo molto le nuove puntate, tanto da spingere i vertici Rai a raddoppiare l'appuntamento settimanale.

Don Matteo, infatti, è finora sempre stato trasmesso il giovedì in prima serata, ma nel nuovo palinsesto è prevista la messa anche di martedì per le ultime due settimane di programmazione.

Don Matteo: 24 e 26 maggio le ultime due puntate

I vertici Rai hanno deciso di raddoppiare la messa in onda di Don Matteo 13, inserendo anche l'appuntamento del martedì sera. Il 17 maggio, difatti, era già prevista una puntata per recuperare quella del 12 maggio, la quale era stata annullata per dare spazio all'Eurovision Song Contest.

Poi la serie tornerà in onda pure giovedì 19 maggio, come già previsto.

Tuttavia la messa in onda di Don Matteo di martedì vi sarà anche la settimana successiva e la fiction andrà dunque in onda il 24 maggio. Poi giovedì 26 maggio, invece, andrà in onda l'ultima puntata.

In questo modo verrà anticipato di una settimana l'episodio finale di questa stagione, che era previsto inizialmente per giovedì 2 giugno.

Don Matteo 13, bene gli ascolti anche con Bova

Il 26 maggio quindi la fiction saluterà il pubblico dopo una stagione ricca di colpa di scena, come l'addio del protagonista. Tuttavia, nonostante l'uscita di scena di Terence Hill, gli ascolti si sono mantenuti piuttosto alti, superando i sei milioni di telespettatori. Il pubblico ha apprezzato l'ingresso di Don Massimo (Raoul Bova), il quale ha portato una ventata di freschezza nelle trame.

Sembra ancora presto per parlare di quattordicesima stagione, ma le carte in tavola sembrano esserci tutte.