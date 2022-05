Prosegue l'appuntamento con Don Matteo 13 e, le anticipazioni sulla programmazione rivelano che il 17 e il 19 maggio saranno trasmesse la settima e l'ottava puntata in prima visione assoluta su Rai 1.

Dopo lo stop di una settimana, la fiction con Raoul Bova ritornerà nel prime time della rete ammiraglia con questo doppio appuntamento settimanale che si preannuncia denso di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia Marco-Valentina che, finalmente, usciranno allo scoperto con la loro relazione.

Anticipazioni settima puntata Don Matteo 13 del 17 maggio: Valentina e Marco innamorati

Nel dettaglio, le anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che la settima puntata di questa stagione sarà trasmessa eccezionalmente martedì 17 maggio in prima serata su Rai 1.

Valentina sarà al settimo cielo perché finalmente si sente libera di vivere la sua relazione con Marco alla luce del giorno, senza doversi nascondere.

E così, la ragazza, comincerà ad organizzare tutte le uscite col suo nuovo fidanzato confermando la sua felicità per questa relazione che finalmente è andata in porto.

Cecchini angosciato nella settima puntata

Tuttavia, l'entusiasmo di Valentina comincerà a frenare un po' Marco: l'uomo, infatti, prenderà atto della importante differenza d'età che c'è tra di loro, motivo per il quale si sentirà messo un po' in crisi.

E poi ancora le anticipazioni di questa settima puntata di Don Matteo in onda martedì 17 maggio, rivelano che Cecchini si ritroverà a trascorrere delle giornate di angoscia, convinto di portare sfortuna a tutte le persone che lo incontrano.

In attesa di scoprire come risolverà questo suo "problema", l'appuntamento con la fiction che vede protagonista Raoul Bova tornerà in onda anche giovedì 19 maggio, con la messa in onda dell'ottava puntata di questa tredicesima stagione, in prima visione assoluta.

Anceschi scopre la verità su Valentina e Marco: anticipazioni Don Matteo 13 del 19 maggio

Le anticipazioni sull'ottava puntata rivelano che, la mamma di Federico verrà considerata la principale indiziata per il caso di un omicidio.

Per tale motivo, quindi, Don Massimo deciderà di indagare nel passato della donna, per cercare di scoprire qualche dettaglio sulla sua vita.

Spazio anche al ritorno di Anceschi, che rimetterà piede a Spoleto dopo un periodo di assenza. Le anticipazioni di Don Matteo 13 del 19 maggio rivelano che Anceschi scoprirà la tresca che è in corso tra sua figlia e Marco.

La reazione del Colonnello, però, non sarà affatto delle migliori: non sarà per niente felice e sereno nel momento in cui scoprirà che sua figlia Valentina ha una relazione con un uomo più grande di lei di svariati anni.