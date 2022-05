L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermatissimo nel palinsesto della prossima stagione televisiva Rai.

Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità legate al cast di questo nuovo capitolo, dato che alcuni dei protagonisti della sesta stagione usciranno di scena.

È questo il caso di Beatrice, mentre per altri è arrivata la riconferma ufficiale, come nel caso di Marcello Barbieri.

Chi resta e chi esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno di Beatrice Conti.

A confermare l'addio è stata proprio l'attrice Caterina Bertone, la quale ha svelato che non prenderà parte alla settima stagione della soap opera.

Per il momento, quindi, quello di Beatrice è un addio che avverrà assieme a quello della sua dolce metà, Dante Romagnoli, dopo che i due hanno scelto di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole.

Situazione diversa, invece, per altri due protagonisti de Il Paradiso delle signore, che torneranno anche nel corso della settima stagione.

Confermato Salvo Amato nel cast della settima stagione

Uno di questi è il giovane Salvo Amato, interpretato dall'attore Emanuel Caserio, il quale ha anticipato che proprio in queste nuove puntate della soap opera di Rai 1 il suo personaggio scoprirà dei segreti legati alla moglie Anna.

A quanto pare, infatti, la giovane Imbriani non è stata del tutto sincera con Salvo in merito alla paternità della sua bambina e non gli avrebbe detto che l'uomo con cui ha messo al mondo la piccola Irene è ancora in vita.

Un vero choc per Salvatore che, in questo nuovo capitolo della soap opera Rai, potrebbe ritrovarsi a mettere già in crisi il suo matrimonio con Anna.

Marcello resta, in dubbio Marco nel cast de Il Paradiso 7

Tra i riconfermati nel cast de Il Paradiso delle signore 7 spicca anche il nome di Marcello, interpretato dall'attore Pietro Masotti.

Anche in questo caso è stato proprio l'interprete di Marcello a svelare sui social che a breve cominceranno nuovamente le riprese di questa settima stagione, confermando quindi che ci sarà anche lui.

In attesa di scoprire se Marcello riuscirà a riconquistare il cuore di Ludovica Brancia in questi nuovi appuntamenti della soap, al momento sarebbe in bilico la presenza di Marco di Sant'Erasmo.

L'attore che interpreta il nipote della contessa Adelaide, in una recente intervista, ha glissato in merito alla domanda sul suo possibile addio alla soap.

Non ha smentito a priori, quindi, una possibile uscita di scena del personaggio di Marco dal cast di questa attesissima settima stagione, in onda da settembre su Rai 1.