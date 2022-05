L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023.

La soap opera pomeridiana di Rai 1 tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi inediti che si preannunciano densi di colpi di scena e sorprese.

E, le riprese di questa nuova stagione, riprenderanno già a partire dal mese di maggio così come aveva svelato l'attore che interpreta Vittorio Conti, confermatissimo anche in questo settimo capitolo della soap opera Rai.

Confermato Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1: da maggio le nuove riprese

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che a partire da metà maggio ricominceranno le riprese delle nuove puntate.

Il set della soap riaprirà ufficialmente i battenti dopo la chiusura dello scorso febbraio, quando è stata completata la realizzazione della sesta stagione.

Anche quest'anno, quindi, gli attori protagonisti de Il Paradiso delle signore saranno impegnati con un'estate fatta di lavoro e sacrifici, per far sì che riescano a girare un numero cospicuo di episodi da trasmettere a partire da metà settembre in prima visione assoluta.

Chi ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Cosa succederà in questi nuovi appuntamenti e chi sarà nel cast? Le prime anticipazioni rivelano che è confermatissima la presenza del dottor Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni, che continuerà ad essere una delle colonne portanti di questa seguitissima soap opera.

Presente fin dalla primissima stagione della serie, Vittorio sarà al centro delle trame non solo nelle vesti di co-proprietario del Paradiso assieme alla contessa Adelaide, ma potrebbe esserci spazio anche per una nuova rivalsa dal punto di vista sentimentale e quindi per un nuovo amore.

Fuori Beatrice, torna Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni sul cast di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che non è prevista la presenza di Beatrice Conti.

A confermare l'assenza della cognata di Vittorio in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore 7, è stata proprio l'attrice Caterina Bertone in una recente intervista, dove ha confermato che per il momento si assisterà all'addio di Beatrice al cast.

Situazione differente, invece, per Umberto Guarnieri. Dopo il viaggio che si concederà con la sua amata Flora, lontani da Milano, il commendatore rimetterà piede in città.

Umberto continuerà ad essere uno dei volti di punta di questa settima stagione e dovrà ben difendersi dagli attacchi della contessa, pronta a vendicarsi di lui e della sua amata Flora Ravasi.