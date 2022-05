Nell'episodio finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello aveva capito di amare Ludovica ed era andato a casa sua per riconquistarla. Ad accogliere Barbieri nell'abitazione, però, non c'era Brancia, ma Adelaide e, in quell'occasione, il barista aveva chiesto alla cognata di Guarnieri di fargli da guida, aiutandolo a cambiare la sua vita. Nella settima stagione, Adelaide potrebbe sfruttare il passato da ex galeotto di Marcello, per vendicarsi di Umberto.

Il Paradiso delle signore: Marcello e Adelaide hanno un confronto

La puntata 160 della sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stata ricca di colpi di scena.

A tal proposito, dopo la rottura con Marcello, Ludovica aveva deciso di partire per la Grecia con Ferdinando. Il barista della Caffetteria si era recato a casa di Brancia ma, nell'abitazione, aveva trovato la contessa e i due avevano fatto una chiacchierata. In particolar modo, la zia di Marta aveva ricordato al cameriere che la sua storia d'amore con Ludovica, in ogni caso, non avrebbe avuto un futuro, affermando: ''Non poteva continuare in quel modo, un barcamenarsi continuo fra il ribellismo più ingenuo e una sottomissione passiva alle regole della società''. La contessa, pertanto, ha fatto intendere di essere consapevole che Marcello, pur di stare accanto alla figlia di Flavia, aveva messo da parte la sua vera natura e cercato d i far dimenticare il suo passato da ex galeotto.

Il Paradiso delle signore: la contessa Adelaide fa da guida a Marcello

Nelle recenti puntate, Umberto ha lasciato la casa dove viveva con Adelaide, per vivere la sua storia d'amore con Flora. Una volta scoperto il tradimento, la contessa ha iniziato a tramare alle spalle del cognato, impossessandosi delle quote de Il Paradiso delle signore, che Dante aveva ottenuto da Guarnieri.

Quali saranno le prossime mosse di Adelaide? Durante il confronto con Marcello, la contessa ha chiesto a Barbieri di prendere il controllo della sua vita. A quel punto, l'ex fidanzato di Ludovica ha chiesto a Di Sant'Erasmo di fargli da guida, per realizzare un cambiamento.

Il Paradiso delle signore: il futuro di Marcello sotto la guida di Adelaide

Cosa accadrà nella settima stagione della fiction di Rai 1? Al momento, è presto per sapere cosa accadrà a Barbieri e Adelaide, ma gli elementi per fare ipotesi non mancano. La contessa ha sempre cercato di trarre profitto dalle persone accanto a lei e, attualmente, è chiaro che la cognata di Umberto desideri vendicarsi di Guarnieri. Per raggiungere i suoi scopi, la cognata di Umberto potrebbe sfruttare l'ex passato da galeotto di Marcello. L'ex fidanzato di Brancia, infatti, era finito in carcere per avere commesso crimini per conto del Mantovano. Succederà la stessa cosa con Adelaide? Il barista si troverà immischiato in qualche giro losco, per conto della zia di Marta? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap.