Tra i protagonisti di spicco de Il Paradiso delle Signore vi è l'attrice Caterina Bertone che, in queste ultime due stagioni, ha interpretato Beatrice Conti, cognata di Vittorio.

Il suo percorso è stato decisamente altalenante, dato che dopo un primo avvicinamento con il cognato, che sembrava far ben sperare in un futuro roseo, alla fine la relazione tra i due non è andata in porto.

E, sul finire della sesta stagione, Beatrice ha ritrovato l'amore con Dante Romagnoli, riscattandosi dopo tante sofferenza ma, i due, non saranno protagonisti de Il Paradiso delle signore 7, in onda da settembre in tv.

Dante e Beatrice fuori dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, il percorso di Beatrice Conti nel cast de Il Paradiso delle signore ha raggiunto un epilogo felice nel momento in cui ha avuto modo di conoscere Dante Romagnoli.

Dopo gli inganni iniziali dell'astuto Romagnoli, alla fine tra i due, è sbocciato l'amore ed è stato proprio l'imprenditore a scegliere di chiudere la sua collaborazione con il grande magazzino e quindi a tirarsi fuori da ogni tipo di situazione economica che avesse a che fare col Paradiso, per salvaguardare l'amore con Beatrice.

E, alla fine, ha avuto proprio la meglio dato che Beatrice ha scelto di partire con Dante e quindi di iniziare una nuova vita al suo fianco.

Ma cosa succederà nel corso de Il Paradiso delle signore 7? Beatrice tornerà in scena oppure no? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'attrice Caterina Bertone che, in una recente intervista, ha confermato il suo addio al cast della soap opera pomeridiana di Rai 1.

L'attrice di Beatrice conferma l'addio al cast de Il Paradiso 7

"Nel Paradiso tutto può succedere, ma per adesso è sicuramente un addio, ma chissà che non possa trasformarsi in un arrivederci", ha svelato l'attrice che interpreta la cognata di Vittorio Conti.

Insomma, per le nuove puntate di questa settima stagione, Beatrice non figurerà nel cast di attori protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1.

E, facendo un bilancio di questo suo percorso nella soap opera, Caterina Bertone ha ammesso di essere soddisfatta dell'evoluzione della sua Beatrice.

'Vittorio è l'uomo perfetto', ammette Caterina Bertone

"Sono contenta che ha trovato l'amore, dopo tutti questi inganni e tradimenti", ha svelato l'attrice aggiungendo che ormai Beatrice si è stabilizzata dal punto di vista sentimentale, grazie a Dante Romagnoli.

Invece, a proposito di chi avrebbe scelto nella vita reale tra Dante e Vittorio, Caterina Bertone ha ammesso che il suo uomo ideale starebbe "nel mezzo".

"Certo, Vittorio Conti è l'uomo perfetto, però forse troppo per i miei gusti", ha svelato l'attrice de Il Paradiso delle signore.