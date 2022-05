La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a settembre sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Negli episodi conclusivi della sesta stagione della soap opera italiana uno storico rapporto relazionale è andato incrinandosi sempre più, ovvero quello tra la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Il fulcro dell'intricata questione tra i due oramai ex amanti era stato legato, e probabilmente lo sarà ancora nel 7° capitolo della fiction daily, a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) con la quale il commendatore aveva intrapreso una liaison segreta.

Inizialmente la stilista della boutique, a seguito di una parentesi passionale si era innamorata di Guarnieri senior, mentre quest'ultimo ci aveva messo qualche episodio in più per contraccambiare i medesimi sentimenti. Il commendatore, una volta venuto alla luce il flirt con Ravasi junior, aveva deciso di troncare la relazione con la cognata, con quest'ultima che non l'aveva presa affatto bene.

Adelaide aveva finto con Dante di avere una delega concessa da Umberto per le quote del grande magazzino milanese

L'arguta signora Di Sant'Erasmo, come anticipato, non aveva affatto gradito che Umberto la lasciasse per la figlia di Achille (Roberto Alpi) e, appena avuta l'occasione, non aveva esitato a mettere su un gelido piano di vendetta per colpire il commendatore.

L'opportunità era stata servita ad Adelaide su un piatto d'argento e cioè la voglia di redimersi di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) aveva spinto quest'ultimo a restituire al signor Guarnieri le quote della boutique che gli aveva sottratto con un sordido ricatto.

A quel punto, cogliendo la palla al balzo, la zia di Marco (Moisè Curia) aveva deciso di far credere all'italo americano che Umberto le avesse concesso la delega di tali quote e Romagnoli, di conseguenza, si era fidato e le aveva restituito il 50% dell'atelier che erano del padre di Marta (Gloria Radulescu).

Marta potrebbe convincere Adelaide a restituire le quote al padre Umberto

Il ritorno di Marta Guarnieri a Milano, sebbene non vi sia ufficialità, non è da escludere nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, specialmente a fronte delle ultime vicende che hanno coinvolto il padre Umberto.

A tal proposito, la bella Guarnieri potrebbe allietare i telespettatori tornando a calcare il set dell'amato sceneggiato nostrano, in quanto sarebbe spinta dalla voglia di neutralizzare le mire vendicative di Adelaide nei riguardi del genitore.

Marta, difatti, potrebbe far leva sull'amore reciproco che c'è stato negli ultimi anni tra la contessa e il cognato, quindi riuscire a convincere l'astuta donna a restituire le quote della boutique a Umberto.