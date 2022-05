La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda nel mese di settembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L'attrice Giusy Buscemi ha aperto, durante una recente intervista, alla possibilità che il personaggio di Teresa Iorio possa tornare nel cast della settima stagione dello sceneggiato italiano. L'attrice ha sottolineato come sarebbe più probabile la sua presenza fugace nel 7° capitolo, ad esempio tramite un cameo, piuttosto che un ritorno in pianta stabile come era accaduto nelle prime due stagioni della fiction daily. A prescindere dalla durata dell'eventuale presenza di Teresa la prossima stagione, pare altamente probabile come tale ritorno riaccenderebbe la fiammella dell'amore tra lei e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Teresa divisa tra Pietro e Vittorio

Le prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore, come anticipato, hanno avuto come protagonista femminile principale Teresa Iorio. Donna coraggiosa e determinata, Teresa ha dato sovente dimostrazione di non lasciarsi intrappolare dai rigidi schemi della società ed è sempre stata votata all'indipendenza.

Era giunta nel capoluogo lombardo per trasferirsi dagli zii, a seguito dell'amara scoperta del tradimento dell'uomo che avrebbe dovuto sposare. L'assunzione nel grande magazzino meneghino era avvenuta soltanto per aver fornito aiuto alla contessa Torriani, considerando che Iorio e la moda erano, sino a quel momento, due mondi parecchio distanti.

Teresa non ci mise molto a divenire un punto di riferimento per l'atelier.

La bella Iorio, però, non aveva la stessa fortuna in amore come nella professione, considerando che si era innamorata di Pietro Mori (Giuseppe Zeno) all'epoca fidanzato con Andreina Mandelli (Alice Torriani) e, successivamente, aveva intrapreso una relazione con Vittorio.

Divisa tra Pietro e Vittorio, Teresa infine aveva scelto Mori e aveva accettato la proposta di nozze dello stesso.

Pietro, però, aveva perso la vita nella seconda stagione e Iorio decise di andarsene da Milano.

Possibile ritorno di fiamma tra Teresa e Vittorio

Giusy Buscemi sarà particolarmente impegnata con Un passo dal cielo 6, serie tv poliziesca in onda su Rai 1 dal 2011, e la sua presenza nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe essere breve ma intensa.

Tornando indietro alla fine della seconda stagione, Vittorio c'era rimasto male di essere stato etichettato come 'seconda scelta' da parte di Teresa ma, quando quest'ultima aveva lasciato Milano alla morte del marito, aveva comunque deciso di farsene una ragione.

Ancora oggi il possibile riformarsi della coppia composta da Teresa e Vittorio farebbe contenti molti telespettatori e, magari, per il proprietario dell'atelier e la bella Iorio giungerà, nel 7° capitolo della soap, un gradito e focoso ritorno di fiamma.