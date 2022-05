L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023.

Al centro dell'attenzione ci saranno gli intrighi, le passioni e gli amorosi che abbiamo visto sbocciare nel corso di questa ultima stagione e nel corso di quelle precedenti.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della coppia composta da Marco e Stefania: dopo aver lottato con tutte le loro forze per far trionfare il loro amore, i due potrebbero ritrovarsi in crisi e ad un passo dalla rottura definitiva.

Marco e Stefania al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7 cominceranno il prossimo 30 maggio e vedranno coinvolto il cast di questa nuova stagione per buona parte dei mesi estivi.

Solo in questo modo, infatti, si assicurerà la messa in onda della soap opera a partire dal prossimo mese di settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco e che appassioneranno il vasto pubblico?

L'attenzione, al momento, è incentrata in primis sulle vicende della giovane coppia composta da Marco e Stefania, i quali dopo aver faticato con tutte le loro forze per riuscire ad essere liberi di amarsi, potrebbero ritrovarsi ad affrontare una situazione poco carina.

Federico potrebbe ritornare in città e mettere in crisi Stefania

Tra i papabili ritorni de Il Paradiso delle signore 7, spicca il nome del giovane Federico che nella stagione precedente, aveva fatto perdere la testa proprio a Stefania.

I due erano stati protagonisti di un timido approccio iniziale anche se, in seguito, fu lo stesso Federico a prenderne le distanze dalla ragazza, sostenendo che non fossero compatibili per stare insieme.

Ebbene, il ritorno di Federico in questa settima stagione della soap opera, potrebbe tornare a mettere in crisi la giovane Stefania.

Stefania potrebbe chiudere con Marco ne Il Paradiso 7?

Non si esclude, infatti, che la ragazza possa arrivare a mettere in discussione i sentimenti che prova nei confronti di Marco, "per colpa" proprio di questo rientro in scena a sorpresa che potrebbe tenere banco nel corso della settima stagione.

Stefania, quindi, potrebbe addirittura maturare la decisione di lasciare e chiudere la sua relazione col nipote della contessa Adelaide in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7.

In tal caso sarebbe un vero e proprio colpo di scena del tutto inaspettato, che andrebbe un po' a stravolgere le trame di questa popolarissima e seguitissima soap, entrata ormai nel cuore di milioni di spettatori.