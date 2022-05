Le nuove anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 giugno, rivelano che ci saranno delle interessantissime novità in merito a Roberto e Lara. È stata infatti finalmente svelata la misteriosa proposta che Ferri farà a quest'ultima. A quanto pare l'imprenditore chiederà alla donna di trasferirsi a casa sua. Questa inaspettata notizia non incontrerà però il favore della piccola Cristina, che non ha mai mostrato di nutrire molta simpatia per la ex compagna di suo padre.

Nel frattempo i fratelli Crovi si scontreranno nuovamente, ma stavolta in ballo non ci sarà Virginia, bensì una proprietà di famiglia.

Dopo la sfuriata di Siena, Cerruti vorrebbe dare una seconda chance a Bruno, ma Mariella farà di tutto per farlo desistere dal suoi intento.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 giugno: Lara va a vivere a casa con Ferri

Lara (Chiara Conti), dopo la paura dell'aborto, sarà determinata più che mai a portare avanti la sua gravidanza. Nelle prossime puntate, però, avverrà qualcosa che spingerà la donna a decidere di mollare tutto e partire. Tale gesto estremo, evidentemente, colpirà molto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che si ammorbidirà tornando sui suoi passi. Le anticipazioni rivelano che l'uomo fermerà Martinelli e le chiederà di trasferirsi a casa sua. A questo punto però la trama prenderà una volta più leggera, mostrando un insolito retroscena.

Cristina arriva a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, a Palazzo Palladini si rivedrà Cristina (Camilla Cossu). L'arrivo della piccola Ferri offrirà lo spunto per riparlare della sua "storia d'amore" con Jimmy (Gennaro De Simone), anche se stavolta potrebbero esserci alcuni problemi tra i due bambini, ma non è tutto.

Le anticipazioni rivelano che la narrazione, finora drammatica, della gravidanza, cederà il passo a una svolta molto più comedy. A fornire tale spunto narrativo sarà proprio l'incontro tra Cristina e Lara. A quanto pare le due donne di Ferri non nutriranno molta simpatia l'una per l'altra, dando vita a un simpatico siparietto.

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 giugno: scontro tra i fratelli Crovi

Come preannunciato nei giorni scorsi, si farà nuovamente vivo Stefano Crovi (Joseph Altamura) e l'uomo si scontrerà con suo fratello Riccardo (Mauro Racanati) in merito alla vendita di una proprietà di famiglia.

Problemi anche per Cerruti (Cosimo Alberti). Il simpatico vigile, infatti, inizierà a valutare la possibilità di perdonare Bruno (Giovanni Caso) dopo il suo tradimento. Tale scelta però non incontrerà il favore di Mariella (Antonella Prisco), che cercherà di far cambiare idea al suo amico.