Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 7 continueranno a riservare colpi di scena e, al centro dell'attenzione, ci sarà ancora il rapporto tra Gloria e Stefania.

Le due, dopo essersi ritrovate in seguito ad un periodo in cui sono state distanti l'una dall'altra, rischiano di perdersi nuovamente per diverso tempo.

Il motivo? Gloria, dopo aver scelto di salvare sua figlia e di farle vivere la sua relazione con Marco, potrebbe finire in carcere.

Gloria rischia il carcere ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, il finale de Il Paradiso delle signore 6 ha visto protagonista Gloria che, dopo aver scoperto del ricatto di Gemma ai danni di sua figlia, non si è fatta problemi a sacrificarsi per il suo bene.

Gloria, infatti, ha deciso di andare dalla polizia a costituirsi confessando per la prima volta tutte le sue responsabilità in merito a quel reato che fino ad oggi era rimasto impunito e che la vedeva coinvolta in prima persona.

Ai tempi in cui Gloria svolgeva la professione di ostetrica, si è macchiata di un reato che all'epoca dei fatti, causava non pochi guai. Trattasi dell'aborto, che la mamma di Stefania ha messo in atto per salvare la vita di una sua giovane paziente che rischiava di morire.

Stefania potrebbe perdere di nuovo sua mamma

Sta di fatto che, dopo i ricatti di Gemma, Gloria non si è fatta problemi a salvare sua figlia da questa situazione e pur di vederla felice insieme a Marco, ha scelto di costituirsi in gran segreto.

Adesso, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste da settembre in poi in prima visione assoluta Rai, per Gloria potrebbe arrivare la resa dei conti finale.

La donna, infatti, potrebbe subire una severissima condanna per questo reato e per lei potrebbero aprirsi le porte del carcere.

Un duro colpo in primis per Stefania che, in questo modo, rischia di perdere nuovamente la sua mamma, dopo averla appena ritrovata.

Stefania si ritroverà a lottare per il bene di Gloria ne Il Paradiso delle signore 7?

Sì, perché proprio nell'ultimo periodo, Stefania aveva scelto di mettere da parte i dissapori e le ostilità nei confronti di sua mamma e di aprirle il cuore, con la speranza di poter costruire un rapporto solido e duraturo.

Insomma le due protagoniste della soap stavano cercando in tutti i modi di provare ad essere "mamma e figlia" per davvero e, adesso, con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, questo idillio potrebbe spezzarsi di nuovo.

Nel caso in cui Gloria finisse per davvero dietro le sbarre, Stefania potrebbe ritrovarsi costretta a dover lottare per far sì che sua mamma possa ritornare al più presto in libertà e riprendere in mano le redini della sua vita.

Riusciranno Stefania e Gloria a non perdersi di nuovo di vista? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera.