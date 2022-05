Nel 2022 sono molti gli influencer che hanno deciso di cambiare vita e trasferirsi a Dubai. Tra foto in yacht, alberghi di lusso, shopping sfrenato, abiti e macchine costose, alcuni riportano l'esistenza una strana pratica sessuale, senza però fonti a supportare questa ipotesi. Da fine aprile, suTikTok si è diffusa la teoria che queste influencer parteciperebbero a giochi erotici fuori dal comune per riuscire a condurre questa vita agiata. Questa sorta di “usanza” si chiamerebbe “Porta Potty”, ovvero in italiano “bagno portatile”, perché alcune donne si presterebbero a mangiare escrementi umani.

È però importante sottolineare alcuni aspetti: l'unico elemento su cui si fonda questa teoria sono alcuni video, già censurati da praticamente tutti i social network, in cui l'atto in sé effettivamente appare. Non è però verificato se questi video siano stati effettivamente girati a Dubai, chi siano le ragazze coinvolte e chi gli uomini, se ci sia una forma di coercizione e a quando risalgano. Si tratta, a tutti gli effetti, di un rumor che circola sui social, e che molti già considerano come dato di fatto pur non esistendo elementi di conferma.

La teoria su quello che succede a Dubai

Dalle voci non confermate e prive di fonti che circolano sui social, pare che alcuni sceicchi arabi abbiano iniziato a offrire ricchezze di ogni genere a varie modelle e influencer che vivono a Dubai, in cambio di pratiche sessuali particolari.

Da qui, è nato lo scandalo “Dubai Porta Potty”, dove alcune ragazze sarebbero costrette a mangiare escrementi pur di godere delle ricchezze che la città ha da offrire.

La versione dei social

La teoria inizia a circolare su TikTok alla fine di aprile, dove compaiono sia i video degli atti sessuali che le testimonianze di alcune ragazze che raccontano di queste e di altre pratiche sessuali.

Anche in questo caso, non c'è certezza della veridicità di quanto queste persone dicono. TikTok ha censurato i video, così come hanno fatto gli altri social mainstream. Attualmente, possono essere trovati solo su Telegram, dove si sono diffuse anche le teorie più bizzarre e senza alcune basi su cui fondarsi: le ragazze rimangono senza nome, e anche la città potrebbe essere ovunque nel mondo.

Non è la prima volta che si sente parlare di Porta Potty: secondo una ricostruzione giornalistica di Today la dicitura compare online già nel 2012. Su Reddit si può trovare nel 2016, in un thread dove compare una delle stesse foto che è circolata online in questi giorni con riferimento a quello che starebbe succedendo a Dubai.