Stefania e Gemma sono due delle protagoniste de Il Paradiso delle signore e, nelle ultime puntate della sesta edizione della fiction di Rai 1, hanno litigato per Marco Di Sant'Erasmo. Lontano dalle telecamere, però, Grace Ambrose e Gaia Bavaro condividono momenti insieme, sono affiatate e si vedono regolarmente. Nella giornata di domenica 29 maggio, infatti, l'interprete della giovane Zanatta ha condiviso un post su Instagram, nel quale ha taggato l'attrice della figlia di Ezio, in un video ironico.

Il Paradiso delle signore: Stefania e Gemma ai ferri corti per Marco di Sant'Erasmo

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire cosa succederà negli episodi che saranno trasmessi sul piccolo schermo a settembre. Dopo la pausa estiva, infatti, andrà in onda la settima edizione della fiction e la curiosità dei telespettatori riguarda anche le vicende che ruotano attorno alla famiglia Colombo. In particolar modo, il pubblico desidera sapere cosa ne sarà di Stefania e Gemma e se faranno pace, dopo avere litigato per Marco Di Sant'Erasmo. Mentre sul set della soap opera di Rai 1, le due sorellastre sono arrivate allo scontro a causa del nipote di Adelaide, lontano dalle telecamere, Grace Ambrose e Gaia Bavaro sono unite.

Il Paradiso delle signore: le interpreti di Stefania e Gemma amiche lontano dal set

Gli attori de Il Paradiso delle signore non hanno mai nascosto di essere amici fuori dal set. Spesso, infatti, gli interpreti della fiction di Rai 1 hanno condiviso vacanze, cene ed eventi insieme. Certo, a volte, potrebbe sembrare molto strano riuscire ad immaginare alcuni personaggi ai ferri corti di fronte alle telecamere, così uniti nella vita reale, ma è così.

A tal proposito, una delle faide più emozionanti che hanno tenuto banco nella sesta stagione della soap, è stata quella fra Stefania e Gemma. Nella realtà, invece, le due attrici, sono molto affiatate. Nelle scorse settimane, Grace Ambrose ha condiviso un post, con uno scatto, mentre era abbracciata a Gaia Bavaro. Nella giornata di domenica 29 maggio, invece, l'interprete della giovane Zanatta ha inserito un filmato nelle sue storie Instagram, mentre faceva una passerella fuori dalla sua abitazione e si sentiva la risata dell'attrice di Stefania.

Il Paradiso delle signore 7: il futuro di Stefania e Gemma

Sembrerebbe, pertanto, che a ridosso dell'inizio della settima stagione, le due attrici si siano viste. Il primo ciak delle puntate che verranno trasmesse in televisione a settembre, è previsto nella giornata di lunedì 30 maggio. Come mai Grace Ambrose e Gaia Bavaro si sono incontrate poche ore prima dell'inizio delle riprese? Avranno provato delle scene insieme? Al momento, è presto per dire se Stefania e Gemma siano confermate nel cast dei nuovi episodi, anche se, è ipotizzabile che debbano essere risolte delle questioni lasciate in sospeso nella sesta stagione. Ezio e Veronica continueranno a stare insieme? Gloria uscirà dal carcere?

Gemma avrà smesso di meditare vendetta contro Stefania? Le due sorellastre faranno pace? Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più su quello che accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore.