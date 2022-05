Le vicende di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3 e nei recenti episodi trasmessi sul piccolo schermo, Eugenio è tornato a Napoli. Nicotera è riuscito ad arrestare un boss, ma questo evento, ha scatenato la reazione degli appartenenti al clan dell'incarcerato. A tal proposito, Raffaele è stato preso di mira dalle persone di Argento, desiderose di vendetta. Il portiere di Palazzo Palladini non informerà i suoi cari di essere stato ricattato, ma Viola e Ornella inizieranno a sospettare che ci sia qualcosa che non vada in lui.

Un posto al sole, trama 6 giugno: Raffaele non dice a Viola e Ornella quello che sta passando

A casa Giordano ci sono un po' di problemi. Nelle scorse puntate, infatti, il rapporto fra Raffaele e Ornella si è incrinato, per via del lavoro della dottoressa Bruni. Spesso fuori casa e assente in famiglia, la mamma di Viola non ha dedicato le giuste attenzioni a suo marito. Il portiere di Palazzo Palladini, pertanto, sentendosi trascurato, si è avvicinato ad Elvira. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il papà di Diego verrà avvicinato dalle persone del clan del boss Argento, arrestato grazie ad Eugenio e alla sua squadra. Raffaele verrà minacciato e nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo lunedì 6 giugno, il papà di Patrizio non dirà nulla a Viola e Ornella e non racconterà a Nicotera cosa gli è successo.

Un posto al sole, episodio 6 giugno: Viola e Ornella si accorgono che Raffaele è strano

Raffaele è sempre stato un libro aperto ed è sempre stato allegro e sorridente, portando il buonumore in famiglia. Le recenti vicende vissute e le minacce subite dalle persone della malavita, metteranno a rischio la salute psichica del portiere di Palazzo Palladini.

Giordano, infatti, terrà soltanto per sé stesso ciò che gli è accaduto, preferendo non dare preoccupazioni ai suoi cari. Il marito della dottoressa Bruni preferirà tenere la sua famiglia fuori dai guai. Purtroppo, però, il fardello da tenere sarà troppo grande, al punto che, nella puntata di Un posto al sole di lunedì 6 giugno, Viola e Ornella inizieranno a notare qualcosa di strano in Raffaele.

Un posto al sole, puntata 6 giugno: Raffaele non dice la verità a Eugenio

Oltre a non volere dare preoccupazioni a Viola e Ornella, Raffaele rischierà di mettere in pericolo la sua vita. Infatti, Giordano preferirà anche non dire nulla a Eugenio. Nicotera e la sua squadra, nei recenti episodi della soap partenopea, sono riusciti ad arrestare il boss Argento. Purtroppo, però, il portiere di Palazzo Palladini non vorrà dire a suo genero ciò che gli è capitato e non rivelerà al momento, a nessuno dei familiari di avere subito minacce. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se il marito di Ornella riuscirà a raccontare alle forze dell'ordine di essere stato ricattato dai malviventi e se riuscirà ad uscire sano e salvo e a proteggere i suoi cari.