Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbero riservare un bel po' di colpi di scena. Al centro dei riflettori potrebbe ritornare Vittorio Conti, confermatissimo in questo settimo capitolo della soap opera, che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

Al centro dell'attenzione ci saranno proprio le vicende del proprietario del grande magazzino che, in questi nuovi appuntamenti, potrebbe ritrovare di nuovo l'amore dopo la fine della sua storia con Marta, ormai giunta definitivamente al capolinea.

Vittorio Conti al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Vittorio Conti continuerà ad essere uno dei volti di spicco della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Ancora una volta ci sarà lui al centro delle trame e delle dinamiche di questo capitolo che si preannuncia già particolarmente atteso dal pubblico.

Dopo essersi lasciato alle spalle la cotta per Tina Amato e, dopo aver assistito al trionfo dell'amore tra sua cognata Beatrice e Dante Romagnoli, per Conti potrebbe arrivare il momento della svolta definitiva dal punto di vista sentimentale.

Da un po' di tempo, infatti, Conti appare estremamente solo: al suo fianco non c'è nessuna nuova fiamma e, ormai, il suo matrimonio con Marta Guarnieri è definitivamente archiviato.

Dopo l'addio a Marta, Vittorio potrebbe ritrovare l'amore

La donna, infatti, ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, dove ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo che l'ha portata ad allontanarsi definitivamente da suo marito.

Di conseguenza, Vittorio non ha potuto fare altro che rassegnarsi e, dopo questa scelta della moglie, ha dovuto rimboccarsi le maniche per riprendere in mano le redini della sua vita.

Malgrado qualche flirt, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore che si è appena conclusa, nessuna donna ha saputo far breccia nel suo cuore, motivo per il quale Conti è ancora single.

La svolta, però, potrebbe arrivare con le nuove puntate della settima stagione che saranno in onda dal mese di settembre in poi.

Tra Maria e Vittorio sboccia l'amore ne Il Paradiso delle signore 7?

Per Vittorio, infatti, potrebbe esserci la svolta finale dal punto di vista sentimentale e dopo un lungo periodo di solitudine, la nuova fiamma potrebbe essere Maria.

La giovane venere del Paradiso, infatti, è stata già protagonista di un avvicinamento sospetto con Conti nel corso della sesta serie e, con la settima stagione, il rapporto tra i due potrebbe diventare sempre più forte.

Non si esclude, infatti, che possa essere proprio la dolce Maria la nuova fiamma del dottor Conti, colei in grado di fargli dimenticare per sempre Marta dopo il loro addio.