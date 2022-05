Colpo di scena a Domenica In. Per la puntata dell'8 maggio, tra gli ospiti in studio era atteso Manuel Bortuzzo, reduce dall'esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip e attualmente in promozione per il suo film "Rinascere" in onda proprio sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Quella che era ormai un'ospitata annunciata da diversi giorni, alla fine è saltata definitivamente. Mara Venier, infatti, ha scelto di "far fuori" Bortuzzo dal parterre di ospiti della sua trasmissione domenicale.

Domenica In, 'fatto fuori' Manuel Bortuzzo dagli ospiti dell'8 maggio

Nel dettaglio, uno degli ospiti attesi di questa puntata di Domenica In dell'8 maggio 2022, era l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo che avrebbe dovuto partecipare in studio assieme a suo padre Franco.

Un'ospitata che, a differenza di quelle fatte in questo ultimo periodo, sarebbe stata incentrata in primis sull'uscita del film di Manuel.

Questa domenica sera, infatti, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la pellicola "Rinascere" incentrata proprio sulla vita di Manuel e girato nel periodo in cui il nuotatore era rinchiuso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Mara Venier cancellata l'ospitata di Manuel Bortuzzo

Tuttavia, tale ospitata a Domenica In, è stata cancellata e archiviata.

Come svelato sulle pagine di "Davide Maggio", la padrona di casa del programma festivo di Rai 1, avrebbe scelto di cancellare l'ospitata di oggi di Manuel e suo padre in studio.

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip, quindi, non sarà a Domenica In per lanciare il suo film in onda stasera in prima visione assoluta.

Una scelta che, Mara Venier avrebbe maturato dopo aver visto Manuel ospite in studio a Verissimo, nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio.

L'ex nuotatore, infatti, è riapparso nello studio del talk show Mediaset condotto da Silvia Toffanin, per raccontare la sua verità in merito alla fine della relazione con la principessina Lulù Selassié, conosciuta nella casa più spiata d'Italia.

Perché Mara Venier ha fatto saltare l'ospitata di Manuel a Domenica In

Una lunga intervista-fiume che, a quanto pare, avrebbe scatenato l'ira della padrona di casa di Domenica In.

Mara Venier, infatti, dopo aver visto Manuel a Verissimo, un giorno prima della sua partecipazione nel suo talk show, ha deciso di non ospitarlo più in trasmissione, dato che ormai considera "bruciata" la sua partecipazione.

Di conseguenza, Manuel non avrà la possibilità di lanciare in diretta televisiva su Rai 1 il suo film "Rinascere", che questa sera si sfiderà contro l'ultima puntata di "Big Show", il varietà in onda su Canale 5 e condotto da Enrico Papi.