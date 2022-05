Sono ormai due anni che Ilary Blasi conduce l'Isola dei Famosi, uno dei più celebri reality della tv italiana. Se durante il primo anno la conduttrice si è mostrata a volte come un pesce fuor d'acqua, non interessata alle dinamiche tra i protagonisti e conducendo il programma a volte in modo spento, quest'anno Ilary ha saputo prendersi la sua rivincita: il programma è cresciuto di ritmo e, di puntata in puntata, è aumentato il coinvolgimento del pubblico. Merito di questo successo è anche dell'ottimo team che affianca Blasi, tra cui gli opinionisti e l'inviato Alvin.

Su questo argomento la moglie di Francesco Totti ha rilasciato di recente un'intervista.

Le parole di Ilary sull’Isola dei Famosi 2022

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha parlato della sua Isola dei Famosi 2022. Ovviamente non poteva mancare un commento su Alvin e sui loro botta e risposta in diretta. A tal proposito, la celebre conduttrice ha dichiarato: “Nella vita noi ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché tra di noi c’è confidenza, ci conosciamo da 20 anni. A volte, durante le prove, gli autori mi sgridano: per i naufraghi questi momenti sono molto importanti, sono una specie di liturgia e io dovrei essere meno caciarona.

Poi invece lo show va avanti e io magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: 'Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova'”.

Un’edizione dell’Isola dei Famosi che, a differenza dello scorso anno, sembra attirare più pubblico. Questo sicuramente grazie anche alla conduttrice che, con la sua spontaneità e le sue gaffe, riesce a strappare un sorriso ai telespettatori.

Ilary Blasi ha anche speso belle parole per gli opinionisti, raccontando che Nicola Savino è spesso quello che provoca i momenti più divertenti e di complicità e che proprio in Nicola e Vladimir lei rivede i suoi compagni di marachelle. Blasi ha poi commentato la gaffe fatta con Ilona, quando disse “ti scure..” al posto di dire “ti scoraggia”, e a tal proposito ha raccontato come in quel momento fosse impossibile per lei smettere di ridere, tanto da essere costretta e lasciare la presentazione dei naufraghi in nomination, prima della chiusura del televoto, a Savino e Luxuria.

Ascolti della diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi

Lunedì 23 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. La trasmissione è stata ricca di colpi di scena, come la scelta di Alessandro, Guendalina, Blind e Licia di non accettare il prolungamento del reality a fine giugno e quindi di ritirarsi definitivamente dal gioco. Nonostante la ricca puntata, piena di dinamiche interessanti, la diciannovesima serata del reality show ha registrato ascolti pari a 2.380.000 telespettatori, totalizzando uno share medio del 18.94%. A trionfare è stata la fiction in onda su Rai 1 che ha invece coinvolto 3.285.000 spettatori, pari al 18.32% di share. La prossima puntata dell'Isola dell’Isola andrà in onda venerdì 27 maggio.