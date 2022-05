Guendalina Tavassi ha deciso di non accettare il prolungamento del contratto dell'Isola dei Famosi. Durante la 19^ puntata del Reality Show, andata in onda lunedì 23 maggio su Canale 5, i vari concorrenti hanno dovuto decidere se rimanere in Honduras o se tornare in Italia: la 36enne romana ha comunicato l'abbandono del programma.

Isola dei Famosi: Guendalina torna in Italia

Lunedì 23 maggio sarebbe dovuta esserci la finale dell'Isola dei Famosi. Dopo gli ottimi ascolti ricevuti dal reality show condotto da Ilary Blasi, Mediaset ha però deciso di prolungare il programma sino a fine giugno.

Di conseguenza i concorrenti sono stati chiamati a decidere se accettare o meno il nuovo contratto per restare ancora in Honduras o se invece tornare in Italia.

Guendalina ha scelto di abbandonare il gioco: “Il mio cuore rimarrebbe qui ma i miei bambini mi stanno aspettando”. Confermerà la sua scelta? #Isola pic.twitter.com/eBi09eoMMj — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2022

Arrivato il momento di Guendalina Tavassi, la 36enne romana ha comunicato il ritiro dall'Isola dei Famosi: "Ho deciso che lascio". La concorrente ha spiegato che per cause di forza maggiore deve tornare in Italia: "Torno a casa dai miei figli". In particolare Guendalina ha spiegato che sua figlia Gaia a breve compirà 18 anni e per quella data vuole stare al fianco della ragazza.

"Sarei voluta rimanere qui col tutto il cuore, ma non posso proprio", ha aggiunto.

Ilary Blasi chiede a Guendalina se è convinta di lasciare, lei conferma

In seguito alla comunicazione del ritiro di Guendalina Tavassi, Ilary Blasi ha cercato di convincere la concorrente a restare all'Isola dei Famosi, la conduttrice ha chiesto alla concorrente se avesse ponderato bene la sua decisione.

A quel punto Guendalina Tavassi ha precisato che sebbene il suo cuore rimarrà in Honduras, lei non può fare a meno di tornare in Italia: "Un'esperienza che porterò sempre nel cuore".

Gli altri concorrenti ritirati da L'Isola dei famosi

Guendalina Tavassi non è stata l'unica concorrente dell'Isola dei Famosi ad abbandonare il programma.

Oltre a lei hanno chiesto di tornare in Italia anche Licia Nunez, Blind e Alessandro Iannoni. Quest'ultimo - figlio di Carmen Di Pietro - ha deciso di abbandonare il reality show per motivi di studio: il giovane frequenta l'università e a giugno sarà impegnato con la sessione di esami estivi all'università. Nonostante il rammarico da parte dei presenti in studio per l'uscita di scena di Alessandro, la sua scelta è stata molto apprezzata. Sua mamma Carmen Di Pietro invece, ha deciso di proseguire l'avventura in Honduras.