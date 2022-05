Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2022 prevedono il ritorno di diverse trasmissioni e prodotti di successo.

In daytime, ad esempio, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, che tornerà ad allietare i pomeriggi degli affezionatissimi fan.

Occhi puntati anche sul ritorno di Mara Venier, riconfermata alla guida di Domenica In nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia Rai.

Il Paradiso delle signore 7 ritorna da settembre: palinsesti Rai autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai dell'autunno 2022 prevedono il ritorno de Il Paradiso delle signore 7 in prima visione assoluta.

La seguitissima soap opera, campione di ascolti del primo pomeriggio, tornerà in onda nuovamente nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa.

Le riprese della settima stagione partiranno lunedì 30 maggio e terranno impegnato il cast della soap per buona parte della stagione estiva.

Per vedere in onda questi nuovi appuntamenti, invece, bisognerà attendere le prime settimane di settembre, quando è prevista la messa in onda nel pomeriggio televisivo di Rai 1.

Dopo Sei Sorelle ritorna l'appuntamento con Il Paradiso 7 in tv

Per tutta l'estate, intanto, la Rai ha deciso di coprire la fascia oraria de Il Paradiso delle signore con una nuova soap opera.

Trattasi di "Sei Sorelle", una serie che arriva dalla Spagna e che proseguirà fino a quando non ritornerà la soap italiana con Umberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni.

Le anticipazioni sui palinsesti rivelano che troverà spazio anche Mara Venier, confermatissima alla guida di Domenica In.

Mara Venier non lascia Domenica In: palinsesti Rai autunno 2022

In un primo momento la presentatrice veneta aveva messo in dubbio la sua presenza al timone dello show domenicale della rete ammiraglia Rai, ammettendo di essere un po' "gravata" da questo impegno.

Alla fine però, complice il grande successo che Domenica In ha ottenuto quest'anno e testimoniato anche dall'ottima performance in prime time (dove ha registrato una media di circa tre milioni di spettatori e oltre il 19% di share), Mara Venier ha cambiato idea.

La conduttrice veneta non mollerà la conduzione di Domenica In e dal prossimo 11 settembre sarà nuovamente al timone dello show campione di ascolti del pomeriggio festivo.

Tale e Quale Show confermato nel palinsesto dell'autunno 2022

Le anticipazioni sui palinsesti del prossimo autunno rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Tale e Quale Show.

Il varietà del venerdì sera Rai, condotto da Carlo Conti, è stato confermato per una nuova stagione che partirà a metà settembre.

In queste settimane sono circolati già i primi nomi di coloro che sarebbero stati provinati per lo show Rai. Tra questi ci sarebbero anche le tre sorelle Selassié, protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Sempre dal reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini potrebbero arrivare anche la cantante lirica Katia Ricciarelli e l'attore Davide Silvestri.

Confermato anche Ballando con le stelle nel palinsesto Rai 2022

Sempre nel prime time autunnale è previsto anche il ritorno di un altro "cavallo di battaglia" del palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Trattasi di Ballando con le stelle, lo storico show condotto da Milly Carlucci, che partirà verso metà ottobre nel sabato sera di Rai 1.

Anche in questo caso la conduttrice sta portando avanti la sua "campagna acquisti" per mettere in piedi il cast della nuova edizione. Tra i nomi che circolano spicca quello dell'attrice Nancy Brilli, che sarebbe super corteggiata da Milly Carlucci.