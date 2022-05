L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6 è andata in onda su Rai 1 lo scorso 29 aprile. Come i telespettatori sanno, non si è trattato di un addio, ma soltanto di un arrivederci. Il grande magazzino milanese, infatti, "riaprirà i battenti" a settembre. I fan della soap si chiedono quando, con precisione, andranno in onda le puntate della settima stagione. A rispondere a questa domanda è stata Vanessa Gravina, il volto della contessa di Sant'Erasmo, intervenuta nel corso del programma Oggi è un altro giorno.

Vanessa Gravina annuncia: 'Appuntamento con Il Paradiso ai primi di settembre'

Le storie de Il Paradiso delle signore si trovano attualmente in standby e la pausa si protrarrà per tutta l'estate. Come è stato più volte annunciato, le riprese inizieranno lunedì 30 maggio [VIDEO]. Tuttavia non è stata ancora comunicata la data del debutto della nuova stagione, la settima della soap. I fan continuano a chiedersi quando torneranno su Rai 1 le vicende di Vittorio Conti, della famiglia Guarnieri, dei Colombo e di tutti gli altri personaggi della celebre serie. Ha risposto all'interrogativo Vanessa Gravina. Nel corso di una recente puntata di Oggi è un altro giorno, l'attrice ha annunciato: "Do appuntamento a tutti per i primi di settembre, lunedì 30 maggio inizieremo le riprese del Paradiso".

L'attrice, che veste i panni di Adelaide di Sant'Erasmo da ben quattro stagioni, ha dunque confermato il suo ritorno sul set e ha dato un indizio sulla messa in onda della nuova stagione.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni sul cast: addio a Beatrice, torna Ada

Con l'inizio delle riprese de Il Paradiso delle signore 7, come accade ogni anno, i telespettatori potranno apprendere le prime anticipazioni grazie ai post sui social del cast della soap.

A tal proposito, già da alcune settimane si avvicendano sul web alcune indiscrezioni sui ritorni e le uscite di scena della prossima stagione. Sono arrivate anche delle conferme da parte degli stessi interpreti della soap. Dunque, oltre alla sopra citata Vanessa Gravina, faranno ritorno anche Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, rispettivamente nei panni di Umberto Guarnieri e di Vittorio Conti.

Saranno inoltre presenti anche gli attori Moisè Curia (Marco), Grace Ambrose (Stefania) e Francesca Del Fa (Irene). Al contrario Caterina Bertone (interprete di Beatrice Conti) ha confermato l'uscita di scena del suo personaggio. Quanto ai ritorni, oltre alle voci sugli improbabili rientri di Marta Guarnieri e Teresa Iorio, è giunta la conferma del ritorno di Ada Manetti, interpretata da Desirée Noferini, la quale alcuni giorni fa ha anticipato su Instagram il suo ritorno nella soap.