Carlo Conti sta lavorando con la squadra di Tale e Quale Show per la prossima edizione. Secondo quanto riportato da TvBlog, la trattativa tra la Rai e le sorelle Selassié sarebbe andata a buon fine. Dunque, Jessica (vincitrice del GFVip 6), Lulù e Clarissa potrebbero sbarcare sulla rete ammiraglia a settembre.

L'indiscrezione

Da qualche giorno a questa parte, il nome delle sorelle Selassié si fa sempre più insistente tra i corridoio di Viale Mazzini. Secondo quanto riportato sul web Jessica, Lulù e Clarissa avrebbero accettato la proposta di Carlo Conti per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show.

Le Principesse etiopi quando erano "recluse" nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno dimostrato di essere delle ottime performer. In particolare, Lulù sui social è stata ricondivisa dalla sua beniamina Cardi B. Le tre ex gieffine potrebbero vestire i panni di star famosissime internazionali, come accaduto lo scorso anno con I Gemelli di Guidonia - vincitori del programma di Rai1.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, visto che Carlo Conti e la Rai non hanno confermato la presenza delle sorelle Selassié. Tuttavia, l'annuncio ufficiale di Jessica-Lulù e Clarissa potrebbe essere imminente.

Katia Ricciarelli 'corteggiata' da Carlo Conti

Qualora le sorelle Selassié dovessero partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show potrebbero ritrovare un'ex coinquilina del GFVip 6.

Stando ai rumor, Carlo Conti vorrebbe nel suo programma anche Katia Ricciarelli.

I rapporti al reality show di Signorini tra la soprano e le Principesse, ricordiamo, erano piuttosto tesi. Tra le indiscrezioni circolate sul web, inoltre, pare che l'ex moglie di Pippo Baudo sia richiesta anche da Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi e conduttore del GFVip 7 vorrebbe Katia Ricciarelli come opinionista.

Tale e Quale e Show: in passato altri ex gieffini nel cast

In attesa di capire se le sorelle Selassié saranno le prossime concorrenti di Tale e Quale Show, va detto che Carlo Conti non è la prima volta che porta nel cast alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Per esempio, lo scorso anno hanno partecipato al programma di Rai1, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando: entrambi gli ex gieffini avevano ottenuto anche ottimi risultati nelle varie perfomance. Stando ai rumor, si sarebbe presentata ai provini anche Rosalinda Cannavò: l'ex attrice siciliana nella casa più spiata d'Italia aveva messo in mostra le sue doti canore.