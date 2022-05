L'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso il finale di stagione. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate in primis alle vicende della coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due, infatti, avranno modo di prendere in mano le redini del loro rapporto: dopo aver scelto di darsi una seconda chance e quindi provare nuovamente a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, la coppia arriverà ad una scelta finale a dir poco clamorosa.

Anticipazioni sul finale di Uomini e donne: Ida e Riccardo di nuovo in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Uomini e donne rivelano che Ida e Riccardo avevano scelto di riavvicinarsi e, quindi, darsi una seconda possibilità per cercare di capire se la loro relazione avesse ancora senso.

Dopo il ritorno in studio del cavaliere, Ida Platano non ha nascosto la sua crisi personale: la presenza del suo ex in studio l'ha fortemente scossa e l'ha portata a rimettere in discussione i sentimenti che ancora oggi sente di provare nei confronti di Guarnieri.

Durante una delle ultime registrazioni del programma di Canale 5, anche Riccardo si è ritrovato a mettere in discussione i suoi sentimenti.

La coppia Ida-Riccardo si concede una seconda possibilità a U&D

Il cavaliere del trono over, infatti, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo ricordando i bei momenti vissuti insieme alla sua ex dama e, soprattutto, la fatidica proposta di matrimonio che le aveva fatto ai tempi della loro storia d'amore.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, alla fine, i due hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione e si sono concessi una seconda chance.

In queste ultime settimane, infatti, sono tornati ad uscire insieme: la coppia, contrariamente a tutte le aspettative, ha accettato di tornare a frequentarsi fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi, quanto meno per cercare di confrontarsi in intimità.

L'addio finale tra Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne finale di stagione

Il risultato finale di queste nuove uscite, però, non è stato proprio dei migliori. Le anticipazioni sul finale di stagione di Uomini e donne rivelano che, Ida e Riccardo, hanno svelato in studio di averci riprovato in tutti i modi ma, durante questi nuovi incontri, non sono riusciti a trovare un punto di incontro.

Anche questa volta, infatti, i due protagonisti del trono over si sono ritrovati ai ferri corti, così come hanno svelato in trasmissione da Maria De Filippi.

Di conseguenza, Ida e Riccardo hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, consapevoli del fatto che ci hanno riprovato ma non sono riusciti a trovare una nuova intesa.

E così, dopo diversi "tira e molla", la coppia ha chiuso definitivamente questo rapporto: sarà un addio a tutti gli effetti oppure nel corso della prossima stagione di U&D, torneranno ad avvicinarsi? Lo scopriremo a partire dal prossimo settembre.