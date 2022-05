In Beautiful, nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, Vinny Walker finirà nei guai a causa della manomissione del test di paternità. Denunciato alla polizia, il giovane verrà poi investito accidentalmente dall'auto guidata da Liam. Purtroppo Vinny morirà sotto gli occhi atterriti di Liam. Bill, che sarà in macchina con il figlio, deciderà di non chiamare i soccorsi e si allontanerà dal luogo dell'incidente insieme al figlio, lasciando Vinny sul ciglio della strada.

Vinny denunciato alla polizia: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, la scoperta della vera identità del padre del figlio di Steffy, porterà a nuovi sviluppi nelle trame.

Steffy e Finn infatti, si avvicineranno a grandi passi al matrimonio. Per loro si prospetterà una vita felice insieme. Per Liam e Hope le cose saranno diverse, visto che la giovane Logan deciderà di separarsi dal marito. La figlia di Brooke infatti, non riuscirà a dimenticare che Liam l'ha tradita con Steffy. In tutto questo, l'artefice della manomissione del test di paternità, ovvero Vinny Walker, verrà denunciato alla polizia. Sarà Ridge a chiamare il tenente Baker dopo aver saputo che l'amico di Thomas ha alterato l'esito del test per aiutare Thomas a tornare con Hope.

Liam e Bill investono accidentalmente Vinny Walker

Vinny però non finirà in prigione e riuscirà almeno per il momento, a restare in libertà.

Peccato che per lui che le cose non andranno affatto bene. Nel frattempo, Liam riceverà dei segnali incoraggianti da Hope e sembrerà sempre più vicino a salvare il suo matrimonio. Proprio una sera, dopo essere stati a casa di Brooke, Liam e il padre Bill, durante il tragitto per fare ritorno a casa, si accorgeranno di aver urtato qualcosa con l'auto.

Alla guida ci sarà proprio Liam il quale scenderà dalla vettura per capire cosa sia successo. Padre e figlio si accorgeranno di aver investito Vinny.

Vinny muore, Liam e Bill fuggono dal luogo dell'incidente

Purtroppo Vinny non ce la farà ed esalerà l'ultimo respiro proprio sotto gli occhi sconvolti di Liam. Il figlio di Bill andrà nel panico e perderà i sensi.

A questo punto, sarà Bill a prendere in mano la situazione. Visto che è stato Liam a investire Vinny, il magnate vorrà impedire che il figlio finisca nei guai. Pertanto nelle nuove puntate di Beautiful, padre e figlio si allontaneranno dal luogo dell'incidente e senza chiamare nessuno. Bill cercherà di liberarsi di tutte le prove che potrebbero ricondurre a Liam, certo che se la polizia sapesse cosa è accaduto, Liam sarebbe sospettato di omicidio intenzionale. Questo perché effettivamente Liam, agli occhi delle autorità, potrebbe avere un valido motivo per liberarsi di Vinny a causa di quanto successo con il test di paternità. Una storia intricata che accompagnerà i telespettatori di Beautiful per diverse puntate.