Luca Salatino perde la corteggiatrice Aurora Colombo a Uomini e donne. A poche settimane dalla fatidica registrazione della scelta finale, la pretendente ha rotto il silenzio confermando che non prenderà parte alle prossime registrazioni del programma Mediaset.

Un addio ufficiale quello di Aurora che esce di scena e lascia in gioco solo Lilli e Soraia, le altre due pretendenti che si stanno giocando il "tutto per tutto" per far breccia nel cuore del tronista romano.

Aurora lascia Uomini e donne a poche registrazioni dalla scelta finale di Luca Salatino

Nel dettaglio, all'ultima registrazione di Uomini e donne, la pretendente Aurora non era presente in studio e subito i fan avevano ipotizzato a un possibile addio della ragazza.

Una versione dei fatti che, in queste ore, la stessa Aurora ha scelto di chiarire sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha confermato che non farà più parte del cast del programma di Maria De Filippi.

In questo modo, quindi, Aurora è uscita di scena definitivamente e non prenderà parte alla registrazione della scelta finale di Luca.

La ragazza ha ammesso che, in un primo momento, Luca l'ha fortemente incuriosita, al punto da spingerla a portare avanti questa conoscenza e ad approfondire la frequentazione.

'Non è la persona per me', Aurora fa chiarezza dopo l'addio a Luca

Col passare del tempo, però, complici anche le loro visioni differenti, si sono ritrovati ad affrontare un periodo caratterizzato da grandi scontri.

A quel punto, quindi, Aurora si sarebbe resa conto del fatto che Luca non sarebbe la persone ideale per stare al suo fianco.

"Mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei", ha ammesso Aurora confermando così la sua uscita di scena dal programma.

"Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa", ha aggiunto ancora l'ormai ex pretendente di Uomini e donne.

Le frecciatine di Aurora su Soraia e Lilli prima della scelta a U&D

Ma, rispondendo alle varie domande dei fan social, Aurora non ha risparmiato delle frecciatine neppure nei confronti delle sue due rivali, Lilli e Soraia.

Per quanto riguarda Lilli, ha ammesso di considerarla una persona poco decisa e a tratti, troppo introversa, per quel tipo di trasmissione.

Parole decisamente più piccate sul conto di Soraia, con la quale in queste settimane di messa in onda di Uomini e donne, non sono mancati gli scontri verbali.

"La trovo poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso", ha sentenziato Aurora sul conto di Soraia aggiungendo poi di non amare le persone che tendono ad infangare gli altri col solo scopo di emergere.