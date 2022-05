Nella giornata di venerdì 6 maggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono state importanti novità per il trono over. Infatti, Isabella e Fabio sono tornati in studio e hanno annunciato di convolare a nozze. Nel frattempo, Gemma è rimasta ancora senza cavalieri e, in studio, non è arrivato alcun cavaliere per lei. La frequentazione fra Ida e Marco, invece, sta procedendo e Platano ha avuto discussioni con Tina. Luca e Veronica non sono entrati in studio e, pertanto, non c'è stata nessuna scelta.

Uomini e Donne, registrazione 6 maggio: Isabella e Fabio ospiti in studio

Isabella e Fabio sono tornati nello studio di Uomini e Donne. La coppia si è conosciuta qualche mese fa nel dating show di Maria De Filippi ed è tornata in trasmissione per fare un annuncio. Le anticipazioni trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ricci e Mantovani hanno parlato della loro relazione e hanno affermato di avere intenzione di convolare a nozze. I due fidanzati avevano annunciato, già qualche settimana fa in un'intervista, di avere deciso di sposarsi. Al momento, però, non è stata diffusa la data del matrimonio.

Uomini e Donne, riprese 6 maggio: Ida e Marco continuano a frequentarsi

Nel frattempo, le cose fra Ida e Marco sembrerebbero andare a gonfie vele. La coppia si è conosciuta da poche settimane, ma la frequentazione starebbe procedendo bene. Durante la registrazione di Uomini e Donne di venerdì 6 maggio, Platano ha avuto l'ennesima discussione con Tina Cipollari.

Attualmente, però, non sono chiare le motivazioni che hanno portato l'opinionista del dating show di Canale 5 a scontrarsi con la dama del parterre della trasmissione.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Gemma non ha nessun cavaliere

Gemma è rimasta nuovamente sola. Dopo la breve conoscenza con Giacomo, terminata dopo pochi giorni, la dama torinese sembrerebbe non avere trovato ancora un nuovo corteggiatore.

Le anticipazioni della registrazione, infatti, rivelano che in studio non è arrivato nessun cavaliere per Galgani e, inoltre, durante le riprese, non si è parlato della dama. Per quanto riguarda il trono classico, invece, non ci sono stati aggiornamenti sui percorsi dei due tronisti. Luca e Veronica non hanno preso parte al dating show e, pertanto, in studio non è stata registrata la scelta. C'era grande attesa, infatti, per la scelta del cuoco romano che, a questo punto, sembrerebbe ancora indeciso fra Lilli e Soraia. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne, per scoprire dettagli in più sulle nozze di Fabio e Isabella.